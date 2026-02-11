Apex Legends: Breach läutet das 7‑Jahres‑Jubiläum des Shooters ein

Neue Hardlight‑Mechanik, Legend‑Updates und kostenlose Freischaltungen prägen die Jubiläumssaison von Apex Legends.

Zum Start der 7th Anniversary‑Feierlichkeiten steht die neue Season Breach in Apex Legends bereit und bringt frische Inhalte sowie ein zeitlich begrenztes Event ins Spiel.

Während der Jubiläumswochen lassen sich durch wöchentliche Herausforderungen bis zu vier Legenden dauerhaft freischalten, ergänzt durch neue SWAT‑Pilots‑Skins und Community‑Belohnungen.

Im Mittelpunkt der Saison steht ein deutlich intensiveres Nahkampf‑Tempo. Mit Hardlight Mesh halten zerstörbare und reparierbare Fenster Einzug, die Gebäude in dynamische Gefechtszonen verwandeln. Intakte Hardlight‑Flächen bieten Sicht, blockieren aber Bewegung und Beschuss. Sobald sie zerstört werden, entstehen neue Angriffswinkel und aggressive Push‑Optionen.

Auch die Legenden erhalten gezielte Anpassungen. Offensivspieler wie Fuse und Bloodhound brechen Linien schneller auf und setzen Gegner unter Druck, während Catalyst und andere Controller‑Legenden ihre defensiven Werkzeuge stärken, Positionen sichern und Hinterhalte vorbereiten.

Verfügbar ist die neue Season auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series XS, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 sowie PC über EA App, Epic Games Store und Steam.