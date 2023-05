Autor:, in / Apex Legends

Glass Cannon Unplugged und Genuine Entertainment sind stolz, den Start der Kickstarter-Kampagne für die offizielle Tabletop-Spielserie für Apex Legends bekannt zu geben, die auf einer Lizenzpartnerschaft mit Electronic Arts und Respawn Entertainment basiert.

Apex Legends: Das Brettspiel, entworfen von Thanos Argyris und Michalis Nikolaou und entwickelt von Rafal Pieczyński und Grzegorz Przytarski von Glass Cannon Unplugged, ist ein hochkompetitives, intensiv taktisches Team-gegen-Team-Miniaturenspiel, bei dem 2-4 Spieler, aufgeteilt in zwei Teams, in einem Battle Royale-Stil in einer 3D-Tischumgebung gegeneinander antreten. Separate Erweiterungen werden Unterstützung für bis zu sechs Spieler und für das Solospiel hinzufügen.

Jeder Spieler schlüpft in die Rolle einer einzigartigen Legende. Vier Legenden sind im Grundspiel enthalten und viele weitere werden durch Add-ons und Erweiterungen über Kickstarter und zukünftige Einzelhandelsveröffentlichungen verfügbar sein.