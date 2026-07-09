Apex Legends: Cyberpunk-Crossover mit neuer E-Distrikt-Map startet am 14. Juli

Apex Legends erhält am 14. Juli eines der bislang größten Crossover-Events der Battle-Royale-Geschichte. Gemeinsam mit Cyberpunk 2077 bringt Entwickler Respawn Entertainment das Universum von CD PROJEKT RED in die Outlands – inklusive einer überarbeiteten Karte, neuer Gameplay-Mechaniken und zahlreicher kosmetischer Inhalte.

Im Mittelpunkt steht die neu gestaltete E-Distrikt-Karte, die sich für das Event optisch an Night City orientiert. Neonbeleuchtung, holografische Koi-Karpfen und glitchende Werbetafeln verleihen der Umgebung einen unverwechselbaren Cyberpunk-Look.

Auch spielerisch hält das Event einige Neuerungen bereit. Im Wildcard-Modus kommen zwei Cyberware-Mods hinzu:

Sandevistan ermöglicht besonders schnelle Sprints und erhöht die Mobilität erheblich.

ermöglicht besonders schnelle Sprints und erhöht die Mobilität erheblich. Blackwall-Breach erlaubt eine Teleportation mit anschließendem EMP-Effekt, um Gegner zu überraschen oder sich neu zu positionieren.

Neu ist außerdem das Cyberpsychose-System. Wer seine Cyberware zu intensiv nutzt, verwandelt sich in einen Cyberpsycho. Dadurch steigen Bewegungsgeschwindigkeit und Nahkampfschaden deutlich, allerdings können weder Waffen noch Fähigkeiten oder Granaten eingesetzt werden. Mit Immunblocker-Spritzen oder speziellen Lagern lässt sich der Zustand wieder aufheben.

Auch Sammler kommen auf ihre Kosten. Während des Events könnt ihr den mythischen Alternator „Skippy“ freischalten, dessen bekannte KI zwischen den Modi „Kätzchenliebender Pazifist“ und „Eiskalter Killer“ wechselt und eure Aktionen mit humorvollen Kommentaren begleitet. Durch Exotische Splitter lassen sich zusätzliche Optiken, Waffen-Effekte und Knock-Effekte freischalten.

Im Belohnungsshop warten außerdem exklusive Gegenstände, darunter ein Arasaka-Skin für Valkyrie sowie ein Kang-Tao-Specter-Skin für Mirage. Zusätzlich erscheinen acht neue Legenden-Skins für Axle, Sparrow, Lifeline, Crypto, Rampart, Loba, Ash und Gibraltar sowie acht thematisch passende Waffen-Skins.

Das Apex Legends X Cyberpunk-Event startet am 14. Juli und ist für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 sowie PC über die EA App, Epic Games Store und Steam verfügbar.