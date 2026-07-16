Apex Legends: Das große Cyberpunk-Crossover mit neuer Night City Map ist jetzt live

Ab sofort können Spieler in Apex Legends das große Cyberpunk-Crossover-Event erleben.

Das zeitlich begrenzte Event bringt eine komplett überarbeitete Version der E-Distrikt-Karte, neue Gameplay-Mechaniken, exklusive Skins sowie zahlreiche weitere Inhalte auf alle unterstützten Plattformen.

Im Mittelpunkt steht die neue „Night City E-Distrikt“-Map, die den bekannten Schauplatz im Stil von Cyberpunk 2077 neu interpretiert. Neonbeleuchtete Skylines, holografische Koi-Karpfen und glitchende Werbetafeln verleihen der Karte den unverwechselbaren Look von Night City.

Auch spielerisch hält das Event mehrere Neuerungen bereit. Im Wildcard-Modus stehen zwei neue Cyberware-Mods zur Verfügung. Sandevistan ermöglicht besonders schnelle Sprints und hohe Mobilität, während Blackwall Breach Spieler kurzfristig ins Netz teleportiert und nach der Rückkehr einen EMP-Effekt auslöst.

Neu ist außerdem die Mechanik der Cyberpsychose. Mit zunehmender Nutzung von Cyberware steigt die Cyberware-Kapazität.

Ist das Limit erreicht, verwandeln sich Spieler in einen Cyberpsycho. In diesem Zustand profitieren sie von deutlich höherer Bewegungsgeschwindigkeit und starkem Nahkampfschaden, verzichten dafür aber auf Waffen, Fähigkeiten und Granaten. Über auf der Karte verteilte Immunblocker kann dieser Zustand wieder rückgängig gemacht werden.

Für Sammler gibt es ebenfalls zahlreiche neue Inhalte. Während des Events können Spieler Eddies verdienen und diese im Belohnungsshop gegen exklusive Gegenstände eintauschen.

Dazu gehören unter anderem ein epischer Arasaka-Skin für Valkyrie sowie ein Kang-Tao-Specter-Skin für Mirage.

Darüber hinaus warten acht neue Legenden-Skins für Axle, Sparrow, Lifeline, Crypto, Rampart, Loba, Ash und Gibraltar sowie acht neue Waffen-Skins auf die Community.

Ein besonderes Highlight ist der mythische Alternator Skippy, der zwischen den Modi „Kätzchenliebender Pazifist“ und „Eiskalter Killer“ wechseln kann und Spieler während des Matches kommentiert.

Das Apex Legends x Cyberpunk-Event ist ab sofort auf Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 und PC verfügbar.