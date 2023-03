Apex Legends: EA entlässt über 200 Tester über Zoom

Wie interne Quellen berichten, wurden über 200 Qualitätssicherungs-Tester in der Electronic Arts-Niederlassung in Baton Rouge, Louisiana, am Dienstag während eines überraschenden Zoom-Anrufs mit ihrer Vertragsagentur Magnit Global ohne jegliche Vorwarnung entlassen.

Die Entlassungen kommen gewissermaßen einer Auflösung des gesamten Apex Legends QA-Personals gleich, wie einer der betroffenen Mitarbeiter auf Twitter berichtet.

Infolge der Entlassungen soll es Betroffenen, die für die nächsten 60 Tage eine Abfindung erhalten werden, nur unter Aufsicht von Sicherheitspersonal gestattet gewesen sein, persönliche Gegenstände aus dem Büro abzuholen.

Auf Nachfrage vermied es Electronic Arts, sich bezüglich der Entlassungen zu äußern, gab allerdings an, die Qualitätssicherung für den Battle-Royale-Shooter zukünftig auf Teams an anderen Standorten zu verteilen:

„Als Teil unserer fortlaufenden globalen Strategie erweitern wir die Verteilung unseres Apex Legends-Testteams und beenden die Testdurchführung, die bisher in Baton Rouge, Louisiana, konzentriert war, was Auswirkungen auf die von unserem Drittanbieter erbrachten Dienstleistungen hat. Unser globales Team, zu dem auch Ferntester in den USA gehören, ermöglicht es uns, die Anzahl der Stunden pro Woche zu erhöhen, in denen wir das Spiel testen und optimieren können, und spiegelt unser Engagement wider, unsere wachsende Community auf der ganzen Welt zu verstehen und besser zu bedienen.“