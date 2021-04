Apex Legends: Einblicke in die Änderungen von Olympus

Respawn Entertainment und EA veröffentlichen einen Blogbeitrag, der umfassende Einblicke in die Änderungen für Olympus gibt. Die Wolkenstadt wurde als dritte Karte der Apex-Spiele mit Apex Legends: Aufstieg eingeführt. Den vollständigen Blogbeitrag von Lead Level Designer Dave Osei gibt es auf der offiziellen Apex Legends-Website nachzulesen.

In Apex Legends: Vermächtnis ist eine Flotte herrenloser Schiffe aus dem Weltraum in die Atmosphäre von Psamathe eingedrungen. Ein Schiff namens Ikarus ist in Olympus mit einer parasitären Pflanze unbekannten Ursprungs an Bord gelandet.

Die aus dem Schiff wuchernden Ranken haben die Landschaft von Olympus dramatisch verändert, indem sie freie Sichtlinien verdecken und Bewegungen mit zusätzlichen POIs erschweren. Neben den Leichen toter Wissenschaftler sind an Bord auch Zugangskarten zu finden, die zufällig spawnen und Zugang zu hochrangiger Beute innerhalb der Ikarus gewähren. Außerdem gibt es auf Olympus weniger Verlegungsballons, um Gefechte mit „Dritten“ zu erleichtern und neue Rotationen in den Schlüsselbereichen der Karte zu fördern.

Apex Legends: Vermächtnis bringt zudem Arenen, einen neuen permanenten 3-gegen-3-Modus, die fliegende Legende Valkyrie, eine neue Waffe, Karten-Updates und mehr. Den dazugehörigen Gameplay-Trailer von Respawn Entertainment gibt es hier zu sehen: