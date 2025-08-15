Apex Legends: Entscheidung bringt neues Galaktische-Spiele-Event!

Electronic Arts und Apex Legends präsentieren die galaktischen Spiele. Spieler treten an, um ihren Planeten in den Outlands zu vertreten – in der am stärksten unregulierten Sportart: Mit einem Grand-Slam-Schläger gegen Schusswaffen.

Galaktische-Spiele-Event Dieses Event verwandelt den neuen Joker-Modus in eine Kontaktsportart. Spieler testen ihre Schlagkraft und setzen den Grand-Slam-Schläger ein, der als Loot in Joker-Carepaketen enthalten ist. Nach dem dritten Treffer werden Gegner aus dem Spielbereich befördert.

Mächtige Fähigkeiten – Wall-Running, zusätzlicher Nahkampfschaden und mehr Über Replikatoren lassen sich Joker herstellen, die Zugang zu Fähigkeiten wie Wandlauf, erhöhter Nahkampf-Knockback oder Nahkampf-Bonusschaden ermöglichen

Neue zeitlich begrenzte kosmetische Inhalte Legendäre Skins für Loba, Sparrow, Bangalore und weitere sowie legendäre Waffen-Skins für R-301, Flatline und andere sind verfügbar. Der Grand-Slam-Schläger ist von allen Legenden nutzbar. Mit der Event-Währung „Honor“ lassen sich Gegenstände wie Event-Pakete und epische Apex-Pakete freischalten.



Weitere Informationen zum neuen Galactic Games-Event sind hier zu finden.

Apex Legends: Entscheidung ist ab sofort kostenlos für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series XS, Nintendo Switch und PC über EA app, Epic Games Store und Steam erhältlich.