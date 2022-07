Apex Legends: Gaiden-Event startet mit neuem Anime-Trailer

Electronic Arts und Respawn Entertainment geben bekannt, dass heute das neue befristete Gaiden-Event in Apex Legends startet. Bis zum 02. August können Spieler:innen im Rahmen des Spielmodus „Bewaffnet und gefährlich“ 40 Event-limitierte kosmetische Gegenstände wie Anime-Skins für Revenant, Mirage, Octane und Wattson sowie vieles mehr freischalten.

Der neue Gaiden-Anime-Trailer kann hier angesehen werden:

