Apex Legends: Gejagt stellt neue Legende Vantage im Outlands-Trailer vor

Electronic Arts und Respawn Entertainment enthüllen das nächste große Update für Apex Legends: Gejagt, das weltweit am 9. August erscheint. Es führt mit der neuesten Legende Vantage eine Scharfschützin ein, die alles auf die harte Tour gelernt hat.

Als Kind einer zu Unrecht verurteilten Kriminellen auf dem trostlosen Eisplaneten Págos, ist Vantage zur ultimativen Überlebenskünstlerin herangewachsen. Begleitet von ihrem geflügelten Gefährten Echo musste sie in einem feindseligen Land überleben und entwickelte sich zu einer Scharfschützen-Spezialistin.

Der Trailer „Geschichten aus den Outlands: Überleben“ kann hier angesehen werden:

Mehr Details zu Apex Legends: Gejagt werden kurz vor der offiziellen Veröffentlichung des Updates am 9. August auf PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC über Origin und Steam bereitgestellt.

Apex Legends ist ein Free-to-Play Helden-Shooter, in dem legendäre Charaktere am Rand des Grenzlandes um Ruhm und Reichtum kämpfen. Apex Legends ist kostenlos auf PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC via Origin und Steam erhältlich.