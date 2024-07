Apex Legends: Global Series zum ersten Mal in Deutschland

Electronic Arts und Respawn geben bekannt, dass der zweite Split der Apex Legends Global Series in Deutschland stattfindet.

Die Playoffs, in denen Teams aus aller Welt um insgesamt eine Million US-Dollar Preisgeld und die Playoffs-Trophäe kämpfen, werden vom 29. August bis zum 01. September in Mannheim in der SAP Arena ausgetragen.

„Die Split 2-Playoffs markieren die mit Spannung erwartete Rückkehr von Apex Legends E-Sport nach Europa und unser erstes ALGS-Event in Deutschland“, sagt John Nelson, Senior Director Esports von EA Entertainment. „Mit den bisherigen Stationen in Großbritannien, den USA und nun auch Deutschland bieten wir noch mehr ALGS-Action für Fans aus aller Welt.“

Die Wettkämpfe werden in der SAP Arena in Mannheim ausgetragen, einer der größten High-Tech-Entertainment-Venues in Deutschland, in der regelmäßig internationale Sport-Events und Konzerte stattfinden. Die ALGS Split 2-Playoffs sind das erste professionelle E-Sport-Event, das in der Arena ausgetragen wird.

Die Top 40 Apex Legends-Teams aus aller Welt werden im August dort zu Gast sein und zum zweiten Mal dieses Jahr auf der großen Bühne gegeneinander antreten. Am Wettkampf diesen Sommer nehmen unter anderem Teams wie Team Falcons, Fnatic, Fennel, Legends Gaming und viele mehr teil und versuchen, ihren Platz in den ALGS zu behaupten.