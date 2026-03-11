Apex Legends: Gundam-Event ist jetzt verfügbar

Apex Legends x Gundam-Event ist jetzt verfügbar! Schaut euch hier den neuen Trailer an.

Das Apex Legends x Gundam-Event ist ab sofort auf allen Plattformen verfügbar und vereint erstmals die beiden bekannten Universen in einem umfassenden Crossover.

Das Event integriert eine vollständig von Gundam inspirierte Schlachtfeld-Umgebung, neue Waffen, Kartenanpassungen, kosmetische Inhalte und weitere Features.

Joker betreten & die eigenen Flügel verdienen

Das Panzergewehr aus den Carepaketen ermöglicht den Aufstieg in die Luft zur Aufklärung, das Scannen durch Wände zur Markierung aller Gegner sowie das Abfeuern von Laserstrahlen, die Deckung durchdringen und beim Aufprall explodieren.

Bit-Drohnenstäbe dienen als mobile Schutzschilde beim Vorrücken oder lassen sich in den Drone Command-Modus wechseln, um Gebiete zu patrouillieren, zu scannen und Gegner anzugreifen.

Die Karte Zerstörter Mond erscheint während des Events als vollständiges Gundam-Schlachtfeld mit zerstörten Mobile Suits, riesigen kletterbaren Wing-Gundam-Statuen und Gefechten am Himmel.

Neue Joker mit tödlichen Gundam-Fähigkeiten

Vier neue Joker – Epyons Peitsche, Heavyarms Salvo, ZERO-Opfer und ZERO-Wiedergeburt – führen zusätzliche taktische Fähigkeiten ein, die das Gameplay erweitern und zentrale Kampfelemente aus dem Gundam-Universum in Apex Legends integrieren.

Gundam-Skins, kosmetische Objekte & Belohnungen

Legendäre kosmetische Objekte, Gundam-inspirierte Skins, ein Limited Edition Gunpla Drop und weitere Inhalte erweitern das Event.

Während des Events gesammelte Medaillen schalten im Reward Shop zusätzliche Gundam-Items frei.

Zur weiteren Umsetzung der Zusammenarbeit erscheinen zudem drei limitierte Apex Legends Gunplas. Die Modelle stehen ab dem 18. März online zur Vorbestellung bereit.