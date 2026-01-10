Apex Legends: Hacker steuern fremde Eingaben – UPDATE

Apex Legends‑Alarm: Sicherheitsvorfall sorgt für Unruhe

Apex Legends steht im Fokus, nachdem Respawn Entertainment einen aktiven Sicherheitsvorfall bestätigt hat. Laut dem Studio ist es einem Angreifer gelungen, die Eingaben anderer Spieler aus der Ferne zu kontrollieren, was das kompetitive Battle‑Royale für Betroffene unspielbar macht.

Respawn betont, dass die bisherigen Untersuchungen keine Hinweise auf schwerwiegendere Angriffe liefern. Es gibt aktuell keine Anzeichen dafür, dass Schadcode installiert oder ausgeführt werden kann, wie es bei klassischen RCE‑ oder Injection‑Attacken der Fall wäre.

Die Problematik scheint sich ausschließlich auf die Manipulation von Eingaben zu beschränken, bleibt aber dennoch ein ernstzunehmender Vorfall im Umfeld eines Live‑Service‑Titels wie Apex Legends.

Das Team arbeitet bereits an einer Lösung und untersucht die Ursache des Vorfalls weiter. Bis zur finalen Klärung bleibt die Situation dynamisch, während Respawn versichert, die Community zeitnah über neue Erkenntnisse zu informieren.

UPDATE: Respawn hat bereits ein Update veröffentlicht und bekannt gegeben, dass die Lücke geschlossen werden konnt.

