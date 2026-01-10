Apex Legends: Hacker steuern fremde Eingaben – UPDATE

Apex Legends steht im Fokus, nachdem Respawn Entertainment einen aktiven Sicherheitsvorfall bestätigt hat. Laut dem Studio ist es einem Angreifer gelungen, die Eingaben anderer Spieler aus der Ferne zu kontrollieren, was das kompetitive Battle‑Royale für Betroffene unspielbar macht.
Respawn betont, dass die bisherigen Untersuchungen keine Hinweise auf schwerwiegendere Angriffe liefern. Es gibt aktuell keine Anzeichen dafür, dass Schadcode installiert oder ausgeführt werden kann, wie es bei klassischen RCE‑ oder Injection‑Attacken der Fall wäre.
Die Problematik scheint sich ausschließlich auf die Manipulation von Eingaben zu beschränken, bleibt aber dennoch ein ernstzunehmender Vorfall im Umfeld eines Live‑Service‑Titels wie Apex Legends.
Das Team arbeitet bereits an einer Lösung und untersucht die Ursache des Vorfalls weiter. Bis zur finalen Klärung bleibt die Situation dynamisch, während Respawn versichert, die Community zeitnah über neue Erkenntnisse zu informieren.
UPDATE: Respawn hat bereits ein Update veröffentlicht und bekannt gegeben, dass die Lücke geschlossen werden konnt.
Das ist natürlich ein Supergau 😳
Erinnert mich an die Arbeit wenn die IT’ler unsere Computer aus der Ferne bedienen um irgendwas einzustellen. Das ist immer so creepy da zuzuschauen😂😂😂
Gut das Respawn Entertainment das Problem gelöst hat. Müssen die Loser mal richtig spielen.
„Erinnert mich an die Arbeit wenn die IT’ler unsere Computer aus der Ferne bedienen um irgendwas einzustellen. Das ist immer so creepy da zuzuschauen😂😂😂“
Mein Alltag😄
Ach witzig, so klein ist die Welt🤣
Immer wieder faszinierend zu sehen wie schnell die sich durch Menüs, die ich noch nie gesehen habe, klicken.
Also ich bin der, der fremdsteuert😅
Aber die Verwunderung über die Schnelligkeit höre ich auch bei jedem zweiten Anruf raus
Das ging ja schnell mit der Lösung, diese Hackerangriffe häufen sich in letzter Zeit.
Läuft nit aktuell noch der hackaton vom ccc? Vielleicht hat dies einige Gruppen angesprochen ✌🏻😅
Top das sie das Problem so schnell lösen konnten 👌🏼
Und das nächste Spiel was gehackt wird 😱
Gut das sie es schnell gefixt haben.