Apex Legends: Halloween-Event Raise Hell startet nächste Woche

Es gibt keine bessere Art, die gruselige Jahreszeit zu feiern, als mit dem brandneuen Raise Hell-Event von Apex Legends: Showdown, das vom 14. Oktober bis zum 4. November stattfindet.

Der Tod kam, um Mad Maggies Seele zu holen, aber sie gibt sich nicht kampflos geschlagen – jetzt kämpfen Armeen von Untoten im Raise Hell-Event um die eine Seele, die zu wild ist, um geerntet zu werden.

Raise Hell-Event

In diesem Event wird Wildcard komplett von Halloween übernommen: Spieler können zwischen Reaper- oder Demon-Wildcards wählen, um die dunklen Künste zu meistern, Feinde mit Rev Shell-Granaten zu jagen und durch verwunschene Beutekisten zu navigieren.

Teuflische zeitlich begrenzte Kosmetikartikel

Spieler können sich neue legendäre Skins und den Prestige-Skin „Mad Maggie“ sichern, der mit einem Sprungtrail und einem Finisher ausgestattet ist – geschaffen für die einzige Legende, die selbst die Hölle nicht bändigen konnte.

Weitere Details zum neuen Raise Hell-Event findet ihr im Blogbeitrag und im neuesten Trailer: