Apex Legends: Halloween-Event Raise Hell startet nächste Woche

2 Autor: , in News / Apex Legends
Übersicht
Image: Electronic Arts

Apex Legends: Showdown lüftet nächste Woche den Schleier im neuen Raise Hell-Event.

Es gibt keine bessere Art, die gruselige Jahreszeit zu feiern, als mit dem brandneuen Raise Hell-Event von Apex Legends: Showdown, das vom 14. Oktober bis zum 4. November stattfindet.

Der Tod kam, um Mad Maggies Seele zu holen, aber sie gibt sich nicht kampflos geschlagen – jetzt kämpfen Armeen von Untoten im Raise Hell-Event um die eine Seele, die zu wild ist, um geerntet zu werden.

Raise Hell-Event

In diesem Event wird Wildcard komplett von Halloween übernommen: Spieler können zwischen Reaper- oder Demon-Wildcards wählen, um die dunklen Künste zu meistern, Feinde mit Rev Shell-Granaten zu jagen und durch verwunschene Beutekisten zu navigieren.

Teuflische zeitlich begrenzte Kosmetikartikel

Spieler können sich neue legendäre Skins und den Prestige-Skin „Mad Maggie“ sichern, der mit einem Sprungtrail und einem Finisher ausgestattet ist – geschaffen für die einzige Legende, die selbst die Hölle nicht bändigen konnte.

Weitere Details zum neuen Raise Hell-Event findet ihr im Blogbeitrag und im neuesten Trailer:

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Apex Legends

2 Kommentare Added

Mitdiskutieren

Hinterlasse eine Antwort