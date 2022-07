Apex Legends: Neue Legende vorzeitig geleakt

Einen frühen Blick auf eine neue Legende für das Battle-Royale-Spiel Apex Legends war Spielern jetzt kurzzeitig möglich.

Respawn Entertainment selbst warb im Spiel mit einem Vorschaubild für die neue Legende, bei der es sich laut vorherigen Leaks um Vantage handeln soll.

Vantage soll laut dem dazugehörigen Text ab dem 09. August in der neuen Season Hunted spielbar sein.

Bis dahin dürften Spieler dann auch das neuste Video aus der Reihe „Geschichten aus dem Ödland“ mit Vantage gesehen haben, wofür der Entwickler hier vorzeitig Werbung machte, ehe es schnell wieder entfernt wurde.

„Es gibt eine neue Folge der Geschichten aus den Outlands! Sieh dir Survive an und lerne die neue Legende kennen, die den Spielen in Apex Legends: Hunted beitritt, das am 9. August erscheint!“