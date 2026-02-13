Apex Legends: Neue Legends, Map‑Updates und Loot‑Umbau geplant

Apex Legends richtet den Blick auf 2026 und präsentiert eine Roadmap, in der neue Legends, überarbeitete Systeme, frische Wildcard‑Events und tiefgreifende Gameplay‑Änderungen das Battle Royale in eine neue Ära führen.

Mitten in den Jubiläumsfeierlichkeiten nutzt Apex Legends den Moment, um einen umfassenden Ausblick auf das Jahr 2026 zu geben.

Das Team betont erneut seinen Community‑Fokus und setzt weiterhin auf ein Entwicklungsmodell, das Spielerfeedback, Datenanalyse und langjährige Erfahrung miteinander verbindet. Gleichzeitig soll die Kommunikation transparenter werden, begleitet von neuen Kanälen für regelmäßige Updates und Einblicke.

Für das kommende Jahr verfolgt Apex Legends das Ziel, sein wettbewerbsorientiertes Fundament weiter auszubauen. Das Spiel soll sowohl für erfahrene Spieler als auch für Neueinsteiger attraktiv bleiben, während sich das Battle Royale stetig weiterentwickelt.

Die Roadmap zeigt, wie breit das Spektrum an geplanten Inhalten ausfällt und wie stark das Team auf kontinuierliche Anpassungen setzt.

Über das gesamte Jahr hinweg stehen Quality‑of‑Life‑Verbesserungen, Balance‑Anpassungen und Optimierungen der Audio‑Systeme im Mittelpunkt. Parallel dazu wird an Anti‑Cheat‑Maßnahmen, Matchmaking und Server‑Performance gearbeitet, um die Integrität der Matches zu stärken und das tägliche Spielerlebnis zu verbessern.

Im Bereich der Legends kündigt das Team zwei neue Charaktere an: einen Skirmisher in Season 29 und einen weiteren Neuzugang in Season 32. Zusätzlich sind Reworks für bestehende Legends in Seasons 30 und 31 geplant. Season 32 bringt außerdem eine Überarbeitung des Klassensystems, die Teamzusammenstellungen künftig stärker beeinflussen soll.

Der Modus Wildcard, der 2025 für frischen Wind sorgte, wird 2026 jede Season begleiten. Ab Season 30 sind sogar zwei Events pro Season vorgesehen, jeweils eines pro Split. Das Team deutet zudem zwei besondere Events an, die noch nicht näher beschrieben werden, aber bereits intern für Begeisterung sorgen.

Auch die Maps erhalten umfangreiche Anpassungen. In der ersten Jahreshälfte stehen POI‑Updates, Cover‑Optimierungen und Verbesserungen des Rotationsflusses im Fokus. Später folgen ein kompetitiver Feinschliff für World’s Edge sowie ein großes Map‑Update, das nostalgische Elemente zurückbringen soll.

Beim Loot‑System setzt Apex Legends seine jüngsten Änderungen fort. Nach der Integration von Backpacks und Knockdown Shields ins Basiskit soll Season 30 eine umfassende Überarbeitung des Loot‑Erlebnisses liefern. Ziel ist ein klareres Power‑Progression‑Gefühl in jedem Match. Season 31 führt zudem eine neue Möglichkeit ein, eine beliebte Waffe auf andere Weise einzusetzen.

Das Team betont außerdem seine Ambitionen im Bereich der Spielintegrität. Der Kampf gegen Cheating und die Verbesserung der Online‑Stabilität bleiben zentrale Aufgaben. Gleichzeitig sollen schnelle Reaktionszeiten auf Feedback und Datenanalysen dafür sorgen, dass wichtige Anpassungen nicht auf große Updates warten müssen.

Apex Legends startet mit einer klaren Vision in das Jahr 2026 – und die Roadmap zeigt, wie viele Systeme, Inhalte und Mechaniken in den kommenden Seasons weiterentwickelt werden.