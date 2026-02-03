Apex Legends: Neue Saison Durchbruch startet am 10. Februar!

Electronic Arts und Respawn veröffentlichen heute den Gameplay-Trailer zu Durchbruch, der kommenden Saison von Apex Legends, und zeigen darin, wie intensivierter Nahkampf auf engstem Raum Gestalt annimmt, während sieben Jahre legendärer Gefechte gefeiert werden.

In der Jubiläumssaison treffen neue zerstörbare Hartlichtgeflecht-Fenster in den Outlands ein. Sie lassen sich einschlagen, um neue Angriffspunkte zu öffnen, oder zu verstärken, um diese zu halten. Zusätzlich ermöglichen überarbeitete Legenden-Updates, gegnerische Verteidigungen mit Fuse und Bloodhound zu durchbrechen oder mit Catalyst nahezu unzerstörbar zu werden.

Apex Legends: Durchbruch bietet diverse in-game Updates, darunter:

Hartlichtgeflecht in den Outlands Hartlichtgeflecht sind neue zerstörbare und reparierbare Fenster, die Gebäude in Nahkampfarenen verwandeln. Intakte Hartlichtgeflecht-Fenster bieten bessere Sicht, schränken jedoch Bewegungen und Beschuss ein. Werden sie zerstört, entstehen neue Angriffslinien und gefährliche Winkel.

Updates für Fuse, Bloodhound, Catalyst und Controller Legenden Fuse Das Knöchel-Springer-Upgrade ermöglicht es Fuse, gegnerische Linien zu überspringen und offensive Positionen einzunehmen. Die überarbeitete Ultimate provoziert Gegner und bombardiert Verteidiger mit explosiven Angriffen, um verschanzte Positionen aufbrechen. Pyro Techniken fügt der Ultimate Flammen hinzu; durch das Reignition Upgrade lädt sie sich durch Explosionsschaden wieder auf. Bloodhound Verbesserte taktische Scans und eine stark reduzierte Ultimate Abklingzeit erleichtern die Jagd; ein gegnerischer Knock während der Ultimate verlängert die Dauer. Weitere Legenden-Upgrades umfassen Rabenflug mit größerer Reichweite für Weiße Raben, Taste of Blood mit Heilung bei Knock während der Ultimate und zusätzliche Verbesserungen. Catalyst Stachelstreifen lassen sich weiter werfen und lösen schneller aus. Zwei neue Upgrades erweitern die Defensive: Hidden Traps verbirgt Stacheln bis zur Auslösung, Sole Piercer erhöht Auslösegeschwindigkeit und Schaden. Die verbesserte Dark Veil Ultimate wird zu einem defensiven Kernwerkzeug: horizontal eingesetzt verschließt sie Engpässe und zwingt Angreifer in verstärkte Wände, die eingehenden Kugelschaden halbieren.

Controller Legenden Controller Legenden können defensive Positionen stärken, indem sie zerstörte Hartlichtgeflecht-Fenster reparieren oder verstärken, um deren ursprüngliche Stabilität zu verbessern.

7. Geburstags von Apex Legends Zum Jubiläum erhalten Spieler Community-Rewards, schalten permanente Legenden frei und können neue SWAT Pilots-Tactical-Skins sowie weitere Inhalte freischalten.



Apex Legends: Durchbruch erscheint am 10. Februar 2026 kostenlos für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series XS, Nintendo Switch und PC über EA app, Epic Games Store und Steam erhältlich.

Den Gameplay-Trailer gibt es hier: