Apex Legends: Stählerne-Wildnis-Event gestartet

Stählerne-Wildnis-Event startet in Apex Legends: Entscheidung – hier gibt es den neuen Trailer zu sehen!

Electronic Arts und Apex Legends veröffentlichen im Rahmen des Entscheidung-Mid-Season-Updates sowie des Stählerne-Wildnis-Events neue Inhalte. Der Veranstaltungszeitraum erstreckt sich von Dienstag, 16. September bis Dienstag, 14. Oktober.

Im Mittelpunkt steht die neue mythische Flatline aus Rampart-Carepaketen. Diese Waffe verfügt über zwei besondere Eigenschaften: Zum einen verwandeln sich ausgeschaltete Gegner in Zeitbomben, zum anderen verursacht jeder fünfte abgefeuerte Schuss doppelten Schaden sowie eine Flächenexplosion. Zusätzlich sind EPG-1-Granatwerfer in mythischen-Behältern verfügbar und die Ladezeit des Bocek-Kompositbogenwurde erhöht.

Spieler erhalten die Möglichkeit, neue Joker zu erstellen, die taktische Vorteile bieten. Zu den neuen Fähigkeiten zählen unter anderem das Markieren von Gegner durch Explosionsschaden sowie ein sofortiges Nachladen bei einem Knockout. Darüber hinaus wurden die Legenden Mad Maggie und Seer mit neuen Updates versehen, die ihre Einsatzmöglichkeiten erweitern.

Weitere Informationen zu den Updates und dem Event sind im folgenden Abschnitt sowie im hier im Blogbeitrag verfügbar.

Stählerne-Wildnis-Event Überblick : Rampart präsentiert in Zusammenarbeit mit Fuse eine modifizierte Version der Flatline. Diese Waffe verfügt über Projektile, die gelegentlich beim Aufprall explodieren und bei ausgeschalteten Gegner eine Bombe platzieren. Wird ein:e verbündete:r Spieler:in wiederbelebt, wird die Bombe entschärft. Während des Events ist vermehrt explosives Equipment im Loot zu finden, darunter auch der EPG-Granatwerfer. Joker : Replikatoren enthalten acht verschiedene Joker, die die Explosivkraft erhöhen und zusätzliche Vorteile bieten. Dazu zählen unter anderem die Wiederbelebung von Teammitgliedern mit erhöhten Lebenspunkten und Schilden, das Erhalten zusätzlicher Sprengwaffen sowie das Auslösen von Explosionen bei ausgeschalteten Gegner.

Legenden-Updates Mad Maggie : Die Zuverlässigkeit von Mad Maggie wird durch Änderungen an ihren Level-2-Upgrades verbessert. Das neue Waffenlauf-Upgrade erweitert die Auswahl an effektiv einsetzbaren Nahkampfwaffen. Zusätzlich hinterlässt die Fähigkeit Feuerball nun Magmaflecken auf dem Boden, und Mad Maggie erleidet 50â¯% weniger Feuerschaden aus allen Quellen. Seer : Er erhält Anpassungen, die seine Kampffähigkeiten stärken, insbesondere bei Zentrum des Interesses und Offenbarung. Gleichzeitig werden frühere Balancing-Probleme adressiert, um seine Wirkung im Spielgeschehen zu optimieren.

Weitere Anpassungen Zusätzliche Änderungen betreffen die Waffen-Meta, die Spiel-Engine sowie weitere technische und spielmechanische Aspekte.



Apex Legends: Entscheidung ist ab sofort kostenlos für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series XS, Nintendo Switch und PC über EA app, Epic Games Store und Steam erhältlich.

Der Trailer zum Wild-Iron-Event ist hier verfügbar: