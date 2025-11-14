Apex Legends: Supersonic-Event bringt bald Hochgeschwindigkeit

Electronic Arts und Respawn präsentieren das neue Apex Legends: Aufgeladen Supersonic Event, das vom 18. November bis zum 16. Dezember stattfindet.

Darin erhält der Joker-Modus einen Adrenalinschub mit einer überarbeiteten Olympus-Karte, einer Raketen-feuernden mythischen R-99 sowie tempoverstärkenden Jokern, die Legenden helfen, ihre Gegner zu überholen und auszuspielen.

Olympus im Joker-Modus Eine neue Joker-Karte steht bereit. Olympus bietet jetzt zusätzliche Spielelemente für Joker: Mehr Seilrutschen, mehr Gravitationskanonen, mehr Möglichkeiten zum Abheben und Kämpfen.

Mythische R-99: Raubvogel Der mytische R-99-Skin „Raubvogel“ entfaltet ihre Wirkung: Die neue, von Valkyrie inspirierte mythische R-99 ist in Rampart-Carepaketen verfügbar. Wiederholte Treffer aktivieren die Fähigkeit Missile Volley, die automatisch zielverfolgende Raketen abfeuert. Zusätzlich erhöht die Waffe die Bewegungsgeschwindigkeit, um Legenden im Angriff zu halten.

Neue Joker-Upgrades für Bewegung und Tempo Burning Rubber hinterlässt Feuerstreifen, die Gegner verbrennen. Extra Zippy lädt Schilde und Geschwindigkeit auf Seilrutschen und Ziprails wieder auf. Eyes in the Sky und The Quick and the Dead markieren Gegner in der Luft oder am Boden. Get Up and Go gewährt Geschwindigkeitsschübe nach kritischen Wiederbelebungen, während Along for the Slide längere und schnellere Rutschbewegungen ermöglicht.

Zeitlich begrenzte kosmetische Inhalte Hochtechnologische, elegante Stile mit legendären Skins für Horizon, Crypto, Sparrow, Mirage und Catalyst sowie passende Waffen sind als mögliche Inhalte in Supersonic-Event-Paketen verfügbar. Mit dem Death Duet Universal Melee, einem Set aus zwei Katanas, können Legenden ihre Gegner stilvoll ausschalten.



Apex Legends: Aufgeladen ist ab sofort kostenlos für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series XS, Nintendo Switch und PC über EA app, Epic Games Store und Steam erhältlich.

Den offiziellen Trailer zum Supersonic Event gibt es hier: