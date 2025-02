Apex Legends: Takeover im Entwicklertagebuch

Autor:, in / Apex Legends

Electronic Arts kündigt neue Inhalte zur Apex Legends-Saison Takeover im Entwicklungstagebuch an

Anlässlich des 6. Geburtstages von Apex Legends zeigt Respawn den Fans mit einem Entwicklungstagebuch, was sie in diesem Jahr erwartet, einschließlich einiger wichtiger Updates für die Aspekte, die den Spielenden am wichtigsten sind, wie Matchmaking, Anti-Cheat und Wettkampfintegrität.

In einem Entwicklungstagebuch melden sich Game Director Steven Ferreira und Design Director Evan Nikolich zu Wort, was die Community in Takeover und darüber hinaus erwartet.

Takeover führt bei den Apex-Spielen neue Features ein:

Creator-Commissioners – Die beliebtesten Creator der Community übernehmen und bereichern Apex Legends mit einzigartigen Herausforderungen und Belohnungen. Zwei Wochen lang können Spielende sowohl alleine als auch als Community von Creator gewählte legendäre Waffen-Skins und Apex-Pack-Belohnungen erhalten.

– Die beliebtesten Creator der Community übernehmen und bereichern Apex Legends mit einzigartigen Herausforderungen und Belohnungen. Zwei Wochen lang können Spielende sowohl alleine als auch als Community von Creator gewählte legendäre Waffen-Skins und Apex-Pack-Belohnungen erhalten. Arsenale – Arsenale sind Waffenstationen, von denen Spielende bis dato nicht wussten, dass sie sie brauchen. Sie bescheren alle Waffen eines bestimmten Munitionstyps. Da sie aus der Luft zu sehen sind, ermöglichen Arsenale Spielenden die Planung ihrer Absprünge, die Auswahl perfekter Loadouts und die Beherrschung der Outlands.

– Arsenale sind Waffenstationen, von denen Spielende bis dato nicht wussten, dass sie sie brauchen. Sie bescheren alle Waffen eines bestimmten Munitionstyps. Da sie aus der Luft zu sehen sind, ermöglichen Arsenale Spielenden die Planung ihrer Absprünge, die Auswahl perfekter Loadouts und die Beherrschung der Outlands. Meta-Änderungen – Die Spiele heizen sich auf, wenn Angriffslegenden neue Vorteile wie „Zusätzliche Feuerkraft“ und „Bewaffnet und gefährlich“ freischalten, die zusätzliche Munition, Granatenslots, ein verbessertes Waffen-Handling und eine Kampfwoge für schnelleres Nachladen und höheres Tempo nach der Zerstörung von Schilden gewähren.

– Die Spiele heizen sich auf, wenn Angriffslegenden neue Vorteile wie „Zusätzliche Feuerkraft“ und „Bewaffnet und gefährlich“ freischalten, die zusätzliche Munition, Granatenslots, ein verbessertes Waffen-Handling und eine Kampfwoge für schnelleres Nachladen und höheres Tempo nach der Zerstörung von Schilden gewähren. Weg zur Rangliste – Es gibt ein Upgrade hinsichtlich des Zugriffs auf den Ranglisten-Modus, damit der Modus noch fairer wird. Spielende, die den Ranglisten-Modus noch nicht freigeschaltet haben, müssen beweisen, dass sie ausreichend Erfahrung gesammelt haben, indem sie alle Wege zur Rangliste-Herausforderungen meistern, um Zugang zu erhalten. Auf diese Weise entsteht für alle neuen Spielenden von Apex Legends ein gemeinsamer Startpunkt vor ihrer Teilnahme an Ranglisten-Spielen.

– Es gibt ein Upgrade hinsichtlich des Zugriffs auf den Ranglisten-Modus, damit der Modus noch fairer wird. Spielende, die den Ranglisten-Modus noch nicht freigeschaltet haben, müssen beweisen, dass sie ausreichend Erfahrung gesammelt haben, indem sie alle Wege zur Rangliste-Herausforderungen meistern, um Zugang zu erhalten. Auf diese Weise entsteht für alle neuen Spielenden von Apex Legends ein gemeinsamer Startpunkt vor ihrer Teilnahme an Ranglisten-Spielen. Geburtstagsevent – Spielende können 36 Geburtstagsevent-Objekte sammeln, wenn sie sich in Partys zusammenschließen und für Zerstörung sorgen, die Objekte sind allesamt legendär oder besser, einschließlich eines Sets von Erbstücksplittern und dem ersten mythischen R-301 seiner Art! Außerdem kehrt der Community-Belohnungstracker zurück. Spielende können also Herausforderungen abschließen, um Belohnungen der Community freizuschalten.

– Spielende können 36 Geburtstagsevent-Objekte sammeln, wenn sie sich in Partys zusammenschließen und für Zerstörung sorgen, die Objekte sind allesamt legendär oder besser, einschließlich eines Sets von Erbstücksplittern und dem ersten mythischen R-301 seiner Art! Außerdem kehrt der Community-Belohnungstracker zurück. Spielende können also Herausforderungen abschließen, um Belohnungen der Community freizuschalten. Mythisches R-301 – Das von Wraith inspirierte mythische R-301 hat drei freischaltbare Ränge, einen frischen Leeren-Look, brandneue Animationen vom Nachladen bis hin zu Knockdown-Effekten sowie eine neue Palette von Sounds. Im Rahmen von Mythisches Chaos Royale werden die Versorgungsabwürfe von Rampart präsentiert. Dabei umfassen die voll ausgestatteten R-301-Varianten 3 Anpassungen: Die Rote für Aggression, die Gelbe für Tempo und die Grüne für Unterstützung.

Der neue Gameplay-Trailer zu Takeover erscheint heute um 17:00 Uhr.

Das Entwicklungstagebuch gibt es hier:

Apex Legends: Takeover ist ab dem 11. Februar kostenlos für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC über EA app, Epic Game Store und Steam verfügbar.