Apex Legends: Titanfall-Support leidet unter Erfolg des Battle-Royale-Shooters

Apex Legends ist aktuell einer der erfolgreichsten Online-Shooter überhaupt und gleichzeitig eines der Zugpferde von Publisher Electronic Arts. Respawn Entertainment unterstützt den Shooter fleißig mit neuen Updates und Inhalten, was anscheinend zu einer Vernachlässigung anderer Titel des Studios führt.

Laut Respawn Entertainment Community Coordinator Jason Garza ist das Entwicklerstudio mit den Arbeiten an Apex Legends so weit ausgelastet, dass sich lediglich ein sehr kleiner Teil des Teams um den Support der Titanfall-Titel kümmern könne.

In einem kürzlich veranstalteten Stream gab Garza an, dass man bei Respawn zwar an Fixes für die aktuell von Problemen gebeutelten Titanfall und Titanfall 2 arbeite, sich allerdings nur ein bis zwei Leute damit beschäftigen würden. Der Rest des Teams konzentriere sich auf Apex Legends:

„Ich kann nur sagen, dass wir daran arbeiten, und deshalb habe ich aufgehört, über solche Dinge zu sprechen. Die Titanfall-Community wird nicht vergessen, zurückgelassen oder ähnliches. Wir arbeiten immer noch daran, es ist nur so, dass wir unsere Maßnahmen nicht mitteilen können und wir nur ein oder zwei Leute dafür haben, weil der Rest – alle anderen kümmern sich um Apex. Also seid nicht besorgt. Wir arbeiten daran, es ist nur so, dass diese Dinge Zeit brauchen, man kann nicht einfach auf einen Knopf drücken und alles wird wie von Zauberhand behoben.“

Grazas Aussagen sind im folgenden Video etwa ab Minute 10:15 zu finden: