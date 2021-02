Die Apex Legends Gibraltar Edition ist seit dem 16. Februar erhältlich und hat es in sich. Vollgepackt mit glänzenden Items wie dem King of the Sea Gibraltar-Skin, dem Terror of the Deep Devotion-Skin, 1.000 Apex-Münzen und mehr, könnt ihr sie zu eurem Arsenal hinzufügen und eure Gegner anständig niedermähen. Seht euch dazu den neuen Trailer an:

Apex Legends – Gibraltar Edition im Xbox Store für 19,99 € – 17,99 € mit EA Play Rabatt kaufen.