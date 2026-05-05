Apex Legends: Übertaktet ist jetzt verfügbar

Electronic Arts und Apex Legends eröffnen die neue Saison Übertaktet, die eine High-Risk-High-Reward-Meta in den Mittelpunkt stellt und das Potenzial der Legenden weiter ausreizt. Mit Axle betritt eine neue Legende das Spielfeld – eine hyperkompetitive Body-Mod-Rennfahrerin, deren Kit auf präzise, hochanspruchsvolle Mobilität ausgelegt ist. Drift Passive verleiht ihr erhöhte Slide-Kontrolle

Electronic Arts und Apex Legends eröffnen die neue Saison Übertaktet, die eine High-Risk-High-Reward-Meta in den Mittelpunkt stellt und das Potenzial der Legenden weiter ausreizt.

Mit Axle betritt eine neue Legende das Spielfeld – eine hyperkompetitive Body-Mod-Rennfahrerin, deren Kit auf präzise, hochanspruchsvolle Mobilität ausgelegt ist.

Drift Passive verleiht ihr erhöhte Slide-Kontrolle für präzisere Bewegungen. Ihre taktische Fähigkeit Nitrotor katapultiert sie in Beschleunigter Rutsch, um Distanzen zu schließen, bessere Positionen einzunehmen oder Teammitglieder zu retten. Ihre ultimative Fähigkeit Kickstart setzt eine feindsuchende Drohne ein, um verheerende Vorstöße einzuleiten, verfolgende Feinde aufzuhalten oder Zeit zu gewinnen.

Apex Legends: Übertaktet führt zudem Legenden-Updates für Conduit und Vantage ein, ergänzt durch Todeskisten-Respawns, das neue mythisches universelles Nahkampfobjekt: Zwillingsklingen und weitere Inhalte.

Apex Legends: Übertaktet erscheint heute kostenlos für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series XS, Nintendo Switch und PC über EA app, Epic Games Store und Steam erhältlich.

Der Anthem-Trailer zeigt Axle in Höchstgeschwindigkeit:

Den Gameplay-Trailer gibt es hier:



