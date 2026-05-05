Apex Legends: Übertaktet startet heute – High-Risk-Meta, Axle und Todeskisten-Respawns bestätigt

Apex Legends erhält mit der kommenden Season „Übertaktet“ ein umfangreiches Gameplay-Update, das von Electronic Arts und Respawn Entertainment vorgestellt wurde und den Fokus klar auf ein schnelleres, risikoreicheres Meta legt.
Im Zentrum der neuen Inhalte steht die frische Legende Axle, eine auf Tempo und Aggression ausgelegte Charakterin mit stark bewegungsorientierten Fähigkeiten. Ihr Kit setzt auf Mobilität, Druckaufbau und gezielte Angriffe aus der Bewegung heraus.
Die wichtigsten Neuerungen von „Übertaktet“ im Überblick:
- Neue Legende: Axle mit Fokus auf High-Speed-Movement und aggressives Gameplay
- Conduit-Update mit zusätzlichen Schild- und Mobilitätsoptionen
- Vantage-Überarbeitung inklusive schnellerer Zielerfassung und Squad-Markierungen
- Todeskisten-Respawns: direkte Wiederbelebung am Todesort mit Cooldown-System
- Zwillingsklingen als neues mythisches Nahkampf-Objekt für alle Legenden
Besonders das neue Respawn-System sorgt für einen deutlich dynamischeren Spielfluss, da ausgeschaltete Spieler schneller ins Match zurückkehren können, jedoch durch steigende Abklingzeiten gebremst werden.
Apex Legends: Übertaktet erscheint heute am 5. Mai 2026 kostenlos für alle großen Plattformen, darunter PlayStation, Xbox, Nintendo Switch und PC.
3 Kommentare AddedMitdiskutieren
Holt mich null ab.
VOLLGAS 😀
Nie gespielt, aber bei dem Artstyle frage ich mich schon, warum eigentlich nicht auch Apex Legends scheitert, wie so viele andere Shooter mit ähnlichem Stil. Finde ich einfach grauenhaft.😅