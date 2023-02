Apex Legends: Update führt bald Team-Deathmatch und mehr ein

EA und Respawn Entertainment veröffentlichen den Apex Legends Launch-Trailer zur neuen Saison „Festlichkeit“. Das neueste Update des Helden-Shooters führt den befristeten Modus Team-Deathmatch und überarbeitete Legendenklassen ein, die die Spielweise der Legenden bei den Apex-Spielen verändern werden.

Spieler können neue Vorteile nutzen, die bis dato nie da gewesene Strategien im Ring ermöglichen, und neue Features wie die persistente Playlist des rotierenden Mixtape-Modus, das Nemesis-Energiegewehr, Einstiegserlebnisse für Neulinge, Login-Rewards und mehr genießen.

Den offiziellen Launch-Trailer gibt es hier zu sehen:

Außerdem erfahren Fans direkt von den Entwicklern bei Respawn in einem neuen Entwicklertagebuch-Video und einem Blogartikel, was für ein Spektakel sie in Festlichkeit erwartet, wenn es am 14. Februar erscheint. Erste Informationen zur neuen Saison gibt es hier.

Mehr Details zu Apex Legends: Festlichkeit werden kurz vor der offiziellen Veröffentlichung des Updates am 14. Februar auf PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC über EA App und Steam bereitgestellt.