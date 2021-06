Apex Legends: Weitere Maßnahmen gegen Cheater angekündigt

Wie viele andere Online-Titel wird auch der Free-to-Play-Battle-Royale-Shooter Apex Legends von Cheatern geplagt. Entwickler Respawn Entertainment hat nun neue Maßnahmen zur Eindämmung der Probleme angekündigt.

So soll zusätzliches Personal eingestellt werden, um Konten manuell sperren zu können und Tools zur automatischen Erkennung von DDOS-Angriffen zu erstellen. Außerdem sucht das Team nach Methoden um Cheater schneller aus laufenden Matches entfernen zu können. Dazu veröffentlichte Respawn folgendes Statement:

Playing against cheaters sucks. We'll keep you updated as we ship the above changes and pursue new ones.

— Respawn (@Respawn) June 28, 2021