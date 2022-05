Apex Legends: Weniger neue Legenden möglich

Autor:, in / Apex Legends

Die Apex Legends-Entwickler haben sich zu Wort gemeldet und duchsickern lassen, dass es in Zukunft seltener neue Charaktere geben könnte.

Apex Legends ist ein Battle-Royale Shooter im Universum der bei Fans beliebten Titanfall-Reihe. Bisher gab es zu jeder neuen Season eine neue Legende, das könnte sich in Zukunft ändern.

Laut eines Entwicklers ist es mittlerweile schwierig, die Helden einzigartig zu gestalten, ohne sie zu stark oder zu einem Nischen-Charakter zu machen. Durch jede neue Legende ändert sich auch das Meta und es muss viel ausbalanciert werden.

In einem Interview mit Dexerto erklärte Senior Charakterdesigner Devan McGuire, warum es von Vorteil wäre, die Veröffentlichung von neuen Helden zu verlangsamen:

„Je höher die Anzahl der Legenden, desto schwieriger ist es, sie einzigartig zu machen, ohne übermächtig oder zu sehr Nische zu sein.“

„Ob wir dieses Muster aufrechterhalten oder nicht ist eine stetige Diskussion und vielleicht wird es nicht geändert, allerdings wollen wir den Pool an Legenden nicht übersättigen.“

Apex Legends wird auf jeden Fall weiter unterstützt und auch in Zukunft neue Helden, Waffen und andere Inhalte geliefert bekommen. Ihr habt also weiterhin die Möglichkeit eure eigenen Legenden-Geschichten zu schreiben und an der Spitze zu stehen.