Apex Legends: Winter Wipeout liefert Hoverboards, Frost‑Power und krasse Legend‑Buffs

Apex Legends und das neue Winter Wipeout Event wirbeln Olympus einmal komplett durcheinander und setzen voll auf Action, Mobility und frostige Wild Cards. Mit dem Amped Mid‑Season Update rückt das Battle Royale die Legends Octane, Crypto und Newcastle ins Rampenlicht und schickt euch mit Hoverboards in ein besonders schnelles Winter‑Chaos.

Das Event läuft bis zum 27. Januar und bringt euch direkt auf die schneebedeckten Routen von Olympus, wo ihr erstmals Hoverboards nutzt, um über Deckungen zu carven, Wände entlangzugleiten und mitten im Sprung Tricks zu landen. Jeder Trick sorgt für zusätzliche Geschwindigkeit und EVO‑Belohnungen, während Wildcard‑Matches das Movement‑Tempo weiter anziehen. Apex Legends setzt damit auf ein dynamisches Winter‑Gameplay, das die Karte spürbar verändert.

Parallel dazu erhält Octane ein deutlich stärkeres Low‑Health‑Kit. Er regeneriert schneller, bekommt mit Stim Surge eine neue Schutzfähigkeit und profitiert von einem überarbeiteten Launch Pad, das mit doppelten Sprüngen, doppelten Pads und besserer Luftkontrolle startet. Neue Upgrades erweitern seine Mobilität zusätzlich und verleihen sogar Verbündeten Stim‑Boosts oder ermöglichen dreifache Launch‑Pad‑Sprünge.

Crypto steigert seine Aufklärungsstärke durch eine verbesserte Drohnenreichweite, schnellere Aktivierung und flüssigere Wechsel. Sein EMP deaktiviert nun gegnerische Amps, während frühere Upgrades in sein Grundkit wandern. Dadurch entstehen neue Upgrade‑Optionen wie Digital Trailblazer für Team‑Mobilität oder Power Coupling für schnellere Ultimate‑Aufladung durch Scans.

Newcastle wird zum stabilen Anker der Frontlinie. Sein Mobile Shield bewegt sich schneller und lädt zügiger nach, während die Castle Wall mehr Projektile blockt. Neue Upgrades verleihen ihm offensive und defensive Vorteile, darunter ein dauerhaft geladenes Stronghold, automatische Waffenladungen und volle Schildregeneration bei Wiederbelebungen. Nach einer Revive‑Animation kann er sofort feuern, was kritische Rettungsaktionen beschleunigt.

Mit den neuen Wild Cards zieht zusätzliche Frost‑Power ins Spiel. Brain Freeze erhöht Kopftreffer‑Schaden und verlangsamt Gegner, Love Potion verteilt Verbrauchseffekte an nahe Verbündete und Protective Launch regeneriert Schilde bei jedem Sprung über ein Pad. Diese Effekte sorgen für taktische Abwechslung in den winterlichen Gefechten.

Im Event-Shop sammelt ihr Glint, um Winter Wipeout‑Belohnungen freizuschalten. Dazu gehören winterliche Legendary‑Skins und passende Waffen für Bloodhound, Alter und Fuse, die auch in Event Packs auftauchen können. Horizon erhält zudem die neue Apex Stellaris Prestige Skin mit eigenem Dive Trail und Finisher‑Animation.