Apex Legends: Winterfluch-Event im neuen Trailer

Frostige Temperaturen halten auch in Apex Legends Einzug. In der aktuellen Saison „Aus dem Portal“ kehrt der Winter-Express in Form des Winterfluch-Events zurück.

Coole kosmetische Objekte & Erbstücksplitter Spielende können in frostig-frische Outfits schlüpfen, indem sie sich 30 eisige kosmetische Objekte wie legendäre Skins für Bangalore, Bloodhound und mehr sichern. Außerdem haben sie eine Chance auf 150 Erbstücksplitter, Bloodhounds Erbstück „Wintergeißel“ und die reaktive Hemlok-Skin „Einstimmung“.

Belohnungsshop Spieler dürfen sich auf Belohnungen freuen, indem sie Eisjuwelen erhalten, um im Belohnungsshop epische Skins für Valkyrie, das Triple Take und vieles mehr freizuschalten.



Apex Legends: Aus dem Portal ist ab sofort kostenlos für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC über EA app, Epic Game Store und Steam verfügbar. Weitere Details über das Event gibt es im Folgenden oder im Blogbeitrag.

Den Trailer gibt es hier: