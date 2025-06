Aphelion: Erste Details zum filmischen Sci-Fi-Adventure

Autor:, in / Aphelion

Das filmische Sci-Fi-Adventure Aphelion entsteht in Kollaboration mit der Europäischen Weltraumorganisation.

Der französische Entwickler und Publisher DON’T NOD hat Aphelion enthüllt, ein brandneues, filmisches Third-Person Action-Adventure. Das Spiel wurde intern entwickelt und erscheint 2026 auf Xbox Series X|S und Game Pass, Steam und PlayStation 5.

Aphelion spielt in einer nahen Zukunft, in der die Erde kurz vor dem Kollaps steht. Es ist eine emotionale Reise an den Rand unseres Sonnensystems, um einen Planeten zu erforschen, der die letzte Hoffnung der Menschheit sein könnte.

Als Astronautin Ariane Montclair, die auf der neu entdeckten Persephone notgelandet ist, müssen die Spieler rauen Landschaften trotzen, Überlebenswerkzeuge meistern und realitätsverändernde Phänomene meistern, um ihren verwundeten Partner Thomas Cross wiederzufinden.

Aphelion ist ein beeindruckendes, eigenständiges Einzelspieler-Erlebnis und verbindet packende Erkundung und Durchquerung, Storytelling durch die Spieleumgebung und spannendes Stealth-Gameplay.

„Aphelion ist ein Spiel, das uns mit Leidenschaft erfüllt – etwas mit dem wir uns kreativ wirklich herausfordern. Wir freuen uns, mehr von DON’T NODs erster menschlicher Geschichte im Weltraum zu erzählen. Die Zusammenarbeit mit der Europäischen Weltraumorganisation ist für uns unglaublich aufregend und etwas Besonderes“, sagt Florent Guillaume, Creative Director von Aphelion.

Ein Spiel in Kooperation mit der Europäischen Weltraumorganisation

Aphelion wurde in Zusammenarbeit mit der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) entwickelt und basiert auf der Darstellung der Weltraumforschung, die auf realen wissenschaftlichen Erkenntnissen und humanistischen Werten basiert. Ariane und Thomas sind beide ESA-Astronauten und Teil der fiktiven Mission Hope 01.

„Seit fünfzig Jahren verbindet die ESA rigorose Weltraumforschung mit der grenzenlosen Vorstellungskraft der Science-Fiction, um Lösungen für die größten Herausforderungen unseres Planeten zu finden. Aphelion fängt diesen Geist ein – bei dem Forschung auf fantasievolle Vision trifft – und inspiriert die nächste Generation, Europas Weltraumambitionen in die Zukunft zu tragen“, sagt Nadia Lüders, ESA Partnership & Brand Licensing Officer.

Aphelion wird 2026 für Steam, Xbox Series X|S und PlayStation 5 erscheinen. Weitere Informationen werden in Kürze bekannt gegeben.