Aphelion: Erste Tests sorgen für gemischte Reaktionen

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Image: DON'T NOD

Aphelion erscheint für Konsolen und PC inklusive Xbox Game Pass und startet mit gemischten Testwertungen.

Das neue Sci-Fi-Spiel Aphelion ist ab sofort für Konsolen und PC erhältlich und steht direkt zum Release auch im Xbox Game Pass zur Verfügung. Parallel zum Launch sind die ersten internationalen Testberichte eingetroffen und zeichnen ein gemischtes Gesamtbild.

Die vergebenen Wertungen fallen dabei sehr unterschiedlich aus. Zu den positiven Stimmen zählt unter anderem Worth Playing mit 8,5/10 sowie COGconnected mit 80/100. Ebenfalls im soliden Bereich liegt CGMagazine mit 70/100, während TechRaptor 7/10 vergibt.

Deutlich kritischer zeigen sich hingegen mehrere andere Medien. GameMAG bewertet den Titel mit 6/10, während SECTOR.sk nur 5/10 vergibt.

Noch niedriger fallen die Wertungen von Gamereactor UK mit 50/100, GamingTrend mit 45/100 sowie GamesRadar+ mit 40/100 aus. TheXboxHub liegt mit 3,5/5 im unteren Mittelfeld.

Auf den aggregierten Bewertungsplattformen ergibt sich dadurch ein klar gemischtes Bild: OpenCritic liegt aktuell bei 69 Punkten, während Metacritic bei 61 Punkten steht.

Damit startet Aphelion zwar direkt mit breiter Verfügbarkeit über den Game Pass, muss sich jedoch gleichzeitig einer deutlich heterogenen Kritik stellen, die von soliden bis eher schwachen Einschätzungen reicht.

Aphelion Medaillenspiegel

  • Worth Playing 8,5/10
  • COGconnected 80/100
  • CGMagazine 70/100
  • TechRaptor 7/10
  • GameMAG 6/10
  • SECTOR.sk 5/10
  • Gamereactor UK 50/100
  • GamingTrend 45/100
  • GamesRadar+ 40/100

Wertungen 5/5

  • TheXboxHub 3,5/5

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15 Kommentare Added

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  2. Rotten 119205 XP Scorpio King Rang 4 | 28.04.2026 - 17:58 Uhr

    Werd ik spielen ✌🏻 freu mich schon drauf egal was für Wertungen kommen 😅

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  4. Mr Bob Kelso 15850 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 28.04.2026 - 18:20 Uhr

    Selber testen..Es gab Spiele die haben Top Bewertungen bekommen und für mich waren die einfach schlecht..Ich bilde mir selbst ne Meinung und pfeiff mittlerweile auf solche Tests.

    0

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