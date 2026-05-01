Aphelion: Flop zum Start? Spielerzahlen enttäuschen auf Steam

Aphelion erscheint für PC und Konsolen – Steam‑Start bleibt deutlich hinter Erwartungen zurück.

Aphelion, das neue Sci‑Fi‑Abenteuer von DON’T NOD, ist seit Dienstag für Konsolen und PC erhältlich. Das Studio, bekannt für Titel wie Life is Strange, Jusant oder Tell Me Why, entwickelte das Spiel in Zusammenarbeit mit der European Space Agency (ESA).

Ein Blick auf die aktuellen Steam‑Daten zeigt jedoch, dass der Release äußerst schwach verlief. Der Höchstwert lag zum Start bei lediglich 219 gleichzeitig aktiven Spielern. In den letzten 24 Stunden wurde Aphelion auf der Plattform von nur 130 Spielern gespielt.

Zum Release war Aphelion zudem direkt im Xbox Game Pass für Konsole und PC verfügbar, was die Steam‑Zahlen zusätzlich beeinflusst haben könnte. Die ersten Kritiken fallen bislang gemischt aus.

Wie sich das Spiel in den kommenden Tagen entwickelt, bleibt abzuwarten. Der Start auf Steam deutet jedoch darauf hin, dass Aphelion vorerst nur ein sehr kleines Publikum erreicht hat.