Aphelion: Gameplay-Trailer enthüllt gefährliche Geheimnisse von Persephone

DON’T NOD zeigt auf dem Convergence Showcase einen ausführlichen Gameplay Einblick zu Aphelion und bestätigt den Release im Frühjahr 2026.

Der französische Entwickler und Publisher DON’T NOD stellte auf dem Convergence Showcase einen frischen Trailer zu Aphelion vor, der einen vertieften Einblick in das Third Person Action Adventure bietet, dessen Veröffentlichung für das Frühjahr 2026 geplant ist.

Der gezeigte Deep Dive konzentriert sich auf die Ereignisse, die die ESA Astronauten Ariane und Thomas auf dem Planeten Persephone erwarten. Die Aufnahmen zeigen Anomalien, die während der Erkundung auftreten, sowie Gefahren, die sich in der unwirtlichen Umgebung verbergen.

Darüber hinaus wird eine unbekannte Einrichtung vorgestellt, die zahlreiche Fragen aufwirft und deutliche Spuren von Gewalt zeigt. Weitere Begegnungen mit der Nemesis ergänzen das gezeigte Material.

Aphelion ist im äußeren Bereich des Sonnensystems angesiedelt und verbindet Erkundung mit actionorientierten Elementen. Die Spieler übernehmen die Rollen von Ariane und Thomas, die den Absturz ihres Schiffes untersuchen und gleichzeitig versuchen, in der Gegenwart einer feindlichen Lebensform zu überleben.

Die gezeigten Szenen verdeutlichen die zentralen Bestandteile dieser Ausgangslage.

Der Titel erscheint im Frühjahr 2026 für PC über Steam, Xbox Series X|S und PlayStation 5. Zudem wird Aphelion als Xbox Play Anywhere Veröffentlichung angeboten und ist ab dem ersten Tag im Game Pass verfügbar.