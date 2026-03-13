Aphelion: Lässt Spieler auf gefrorenem Planeten ums Überleben kämpfen

Ein neuer Trailer zum Sci-Fi-Abenteuer Aphelion gewährt weitere Einblicke in Gameplay und Atmosphäre des Spiels. Das Action-Adventure kombiniert Mystery-Elemente mit Survival-Mechaniken und schickt den Spieler auf einen gefährlichen Planeten aus Eis und Schnee.
In Aphelion kämpft der Spieler ums Überleben auf einer fremden, gefrorenen Welt. Neben der Erkundung der Umgebung stehen Kämpfe gegen Bedrohungen und das Entdecken von Geheimnissen im Mittelpunkt der Geschichte. Der neue Trailer zeigt mehr Spielszenen und gibt einen besseren Eindruck davon, wie sich das Abenteuer auf dem eisigen Planeten entfaltet.
Gleichzeitig deutet das Video auf den Release am 28. April hin. Vorbestellungen für das Spiel sind bereits möglich.
Aphelion erscheint für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC. Dazu direkt im Xbox Game Pass, wie wir bereits berichtet haben.
könnte cool sein, aber auch richtiger misst
@Z0RN
Du lässt nach bei den News 🙁
Wo ist der Hinweis das es auch direkt im GamePass ist?
Erst gestern gab’s hier ~40 News von uns, aber ich lasse nach? Aha,… Danke für den freundlichen Hinweis.
Aber bei den WEITEREN NEWS ZUM SPIEL steht ganz klar:
„Cineastisches Sci-Fi-Adventure landet im Xbox Game Pass“
Dann kann so langsam das Scifi Jahr beginnen 🥳
Aphelion, Directive 8020, und irgendwann mal Exodus und wesentlich später Expanse und mal schauen wie Mass Effect werden wird. Mass Effect ist aber das Game auf das man sich irgendwie am wenigsten freut, weil man Angst hat das sie das nächste Spiel in den Sand setzen.
Sehr geile Liste, genau die Spiele habe ich auch auf dem Schirm. Als SciFi-Fan würde ich aber sagen, dass noch zwei Spiele auf deiner Liste fehlen.
Einmal, frisch von der Playstation auf die Xbox rübergeschwappt, wäre das „FORT SOLARIS“:
Und „ONTOS“, das neue Spiel der SOMA-Entwickler:
gleich in den Kalender aufgenommen und die beste Nachricht es ist im Gamepass war schon am Überlegen es zu kaufen.
