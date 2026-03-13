Aphelion: Lässt Spieler auf gefrorenem Planeten ums Überleben kämpfen

Ein neuer Trailer zum Sci-Fi-Abenteuer Aphelion gewährt weitere Einblicke in Gameplay und Atmosphäre des Spiels. Das Action-Adventure kombiniert Mystery-Elemente mit Survival-Mechaniken und schickt den Spieler auf einen gefährlichen Planeten aus Eis und Schnee.

In Aphelion kämpft der Spieler ums Überleben auf einer fremden, gefrorenen Welt. Neben der Erkundung der Umgebung stehen Kämpfe gegen Bedrohungen und das Entdecken von Geheimnissen im Mittelpunkt der Geschichte. Der neue Trailer zeigt mehr Spielszenen und gibt einen besseren Eindruck davon, wie sich das Abenteuer auf dem eisigen Planeten entfaltet.

Gleichzeitig deutet das Video auf den Release am 28. April hin. Vorbestellungen für das Spiel sind bereits möglich.

Aphelion erscheint für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC. Dazu direkt im Xbox Game Pass, wie wir bereits berichtet haben.