Aphelion: Neuer Trailer zum Sci-Fi-Abenteuer mit gefährlicher Lebensform

Beim ID@Xbox Showcase wurde Aphelion mit einem neuen Trailer vorgestellt, der frische Einblicke in das kommende filmische Third-Person-Action-Adventure von DON’T NOD liefert. Das Spiel erscheint am 28. April 2026 für PC (Steam), Xbox Series X|S und PlayStation 5.

Der neue Trailer rückt insbesondere die Protagonistin Ariane in den Fokus und beleuchtet ihre Emotionen während der Reise. Gleichzeitig wird die frühere Beziehung zwischen Ariane und Thomas angedeutet, die eine zentrale Rolle in der Handlung zu spielen scheint.

Darüber hinaus zeigt das Material ein neues Panorama des Planeten Persephone, der sowohl durch beeindruckende Landschaften als auch durch gefährliche Umgebungen geprägt ist. Auch neues Gameplay wurde präsentiert, darunter Begegnungen mit dem sogenannten „Nemesis“.

Ein weiterer Einblick in das Spiel folgt bereits in Kürze: Am 26. April um 18:00 Uhr (MESZ) wird DON’T NOD im Rahmen des Events „Games Made In France“ ein Q&A abhalten, bei dem Mitglieder des Entwicklungsteams weitere Details zu Aphelion teilen.

Aphelion spielt am Rand unseres Sonnensystems und versetzt Spieler in die Rollen der ESA-Astronauten Ariane und Thomas. Nach einem Absturz auf dem unerforschten Planeten Persephone gilt es, das Rätsel hinter dem Unglück zu lösen und gleichzeitig in einer feindseligen Umgebung gegen eine unbekannte Lebensform zu überleben.

Vorbestellungen sind ab sofort möglich. Auf Xbox und PlayStation erhalten Käufer die Day-One-Edition mit 10 % Rabatt, wobei dieses Angebot auf PlayStation exklusiv für PlayStation-Plus-Mitglieder gilt. Zusätzlich ist für PlayStation 5 bereits die physische „Pioneer Edition“ vorbestellbar, deren Veröffentlichung für den 2. Juli geplant ist.