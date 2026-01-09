Aphelion: Sci‑Fi‑Survival auf dem Eisplaneten Persephone

Aphelion präsentiert im New Game Plus Showcase 2026 ein exklusives Video, das die eisige Welt von Persephone eindrucksvoll in Szene setzt.

Die Sci‑Fi‑Abenteuerreise folgt Astronaut Ariane, die auf dem gefrorenen Planeten gestrandet ist und sich durch gefährliche Landschaften kämpfen muss, um ihren verletzten Partner Thomas zu retten. Die Entwickler zeigen, wie stark das Spiel auf Erkundung, Stealth‑Elemente und die ständige Bedrohung durch eine instabile Realität setzt.

Das Video stellt die harschen Bedingungen des Planeten in den Mittelpunkt und zeigt, wie Ariane sich über vereiste Ebenen, zerklüftete Schluchten und surreal wirkende Umgebungen bewegt. Die Mischung aus Traversal‑Mechaniken und angespannten Schleichmomenten erzeugt eine Atmosphäre, in der jede Entscheidung Gewicht hat und die Umgebung selbst zum ständigen Gegner wird.

Ein besonderes Highlight ist der musikalische Einblick. Amine Bouhafa, bekannt für The Summit of the Gods, komponiert erstmals für ein Videospiel und gewährt einen Blick auf seine Arbeit an Aphelion. Seine Musik soll die emotionale Reise von Ariane verstärken und die unberechenbare Natur von Persephone klanglich einfangen.