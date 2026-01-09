Aphelion: Sci‑Fi‑Survival auf dem Eisplaneten Persephone

Aphelion präsentiert im New Game Plus Showcase 2026 ein exklusives Video, das die eisige Welt von Persephone eindrucksvoll in Szene setzt.
Die Sci‑Fi‑Abenteuerreise folgt Astronaut Ariane, die auf dem gefrorenen Planeten gestrandet ist und sich durch gefährliche Landschaften kämpfen muss, um ihren verletzten Partner Thomas zu retten. Die Entwickler zeigen, wie stark das Spiel auf Erkundung, Stealth‑Elemente und die ständige Bedrohung durch eine instabile Realität setzt.
Das Video stellt die harschen Bedingungen des Planeten in den Mittelpunkt und zeigt, wie Ariane sich über vereiste Ebenen, zerklüftete Schluchten und surreal wirkende Umgebungen bewegt. Die Mischung aus Traversal‑Mechaniken und angespannten Schleichmomenten erzeugt eine Atmosphäre, in der jede Entscheidung Gewicht hat und die Umgebung selbst zum ständigen Gegner wird.
Ein besonderes Highlight ist der musikalische Einblick. Amine Bouhafa, bekannt für The Summit of the Gods, komponiert erstmals für ein Videospiel und gewährt einen Blick auf seine Arbeit an Aphelion. Seine Musik soll die emotionale Reise von Ariane verstärken und die unberechenbare Natur von Persephone klanglich einfangen.
Das sieht leider sehr langweilig aus.
Ich finde es Klasse, dass sich DontNod immer in neue Gefilde wagt, aber das wird glaube ich nichts.
Bin jetzt auch nicht besonders überzeugt.
Muss ich im Auge behalten. Gefällt mir was ich gesehen habe .
Seit den ersten Trailer immer noch interessant für mich👍
steht schon auf der Liste. Freu mich drauf.
Sieht schön aus und die Musik ist auch sehr passend. Nur die Frage, ob denn wirklich viel passiert, während man unterwegs ist
Das sieht toll aus, mir gefällt das Setting. Werde ich im Auge behalten 🙂
Ich warte da erstmal ab ob da auch was passiert im Spiel bevor ich mir ne Meinung bilde.
Ach das wird gut, sehe ich so schon. 🙂