Aphelion: Sci-Fi-Adventure entwickelt sich zum Xbox Game Pass-Geheimtipp

Mit Aphelion bringt Entwickler DON’T NOD ein neues narrativ geprägtes Sci-Fi-Adventure an den Start, das sich zunehmend als spannender Geheimtipp im Xbox Game Pass positioniert.

Im Mittelpunkt steht kein klassisches Action-Spektakel, sondern eine intensive Mischung aus Story, Atmosphäre und Survival-Gameplay auf einem lebensfeindlichen Eisplaneten am Rand des Sonnensystems.

Die Handlung spielt im Jahr 2060, nachdem die Erde unbewohnbar geworden ist. Die Hoffnung der Menschheit liegt auf dem neu entdeckten Planeten Persephone.

Eine Expedition der Europäischen Weltraumorganisation soll klären, ob dort eine neue Zukunft möglich ist. Doch die Mission der Crew der Hope-01 endet früh im Chaos: Nach einem Absturz finden sich die beiden Astronauten Ariane Montclair und Thomas Cross getrennt voneinander auf dem fremden Planeten wieder.

Von diesem Moment an entwickelt sich Aphelion zu einer Geschichte über Überleben, Isolation und den Versuch, trotz widrigster Umstände wieder zueinanderzufinden.

Beide Figuren erleben die Ereignisse aus unterschiedlichen Perspektiven, was sowohl Gameplay als auch Erzählstruktur prägt. Während Ariane sich durch gefährliches Gelände bewegt und auf riskante Parkour-Elemente setzt, muss Thomas mit eingeschränkter Mobilität seine Umgebung analysieren, Hinweise sammeln und improvisieren, um zu überleben.

Das Setting von Persephone ist dabei weit mehr als nur Kulisse.

Der Planet ist geprägt von extremen Wetterbedingungen, instabilem Terrain und einer surrealen, sich ständig verändernden Landschaft. Spieler erkunden eine fremdartige Welt, in der jeder Schritt Risiken birgt und klassische Orientierung kaum möglich ist. Ausgerüstet mit begrenzten Tools wie Greifhaken, Sauerstoffsystemen und einem sogenannten Pathfinder-Tool müssen Wege erst geschaffen und ständig neu bewertet werden.

Neben der Erkundung spielt auch das Überleben eine zentrale Rolle. Ressourcen sind knapp, und die Umgebung selbst wird zu einer ständigen Bedrohung.

Besonders die Stealth-Elemente sorgen für Spannung, da eine unbekannte feindliche Lebensform die beiden Protagonisten verfolgt. Konfrontationen werden bewusst vermieden, stattdessen steht das taktische Ausnutzen der Umgebung im Vordergrund, um unentdeckt zu bleiben.

Ergänzt wird dieses Gameplay durch eine emotionale Erzählung, die sich stark auf die Beziehung zwischen den beiden Hauptfiguren konzentriert.

Ariane und Thomas verbindet eine komplizierte Vergangenheit, die im Verlauf der Mission zunehmend an Bedeutung gewinnt. Die Isolation auf dem fremden Planeten zwingt sie dazu, sich nicht nur den äußeren Gefahren, sondern auch ihren persönlichen Konflikten zu stellen.

DON’T NOD setzt dabei auf eine kinoreife Inszenierung in der Third-Person-Perspektive, die das Erlebnis stark filmisch wirken lässt. Große Landschaften, intensive Szenen und ein klarer Fokus auf Atmosphäre sollen die emotionale Wirkung der Geschichte verstärken und das Gefühl von Einsamkeit und Hoffnungslosigkeit unterstreichen.

Technisch bietet Aphelion moderne Features wie 4K Ultra HD, Xbox Series X|S Optimierung, Cloud-Speicher sowie Xbox Play Anywhere und richtet sich klar an ein narratives Spielerlebnis ohne klassische Multiplayer-Strukturen.

Mit seinem Fokus auf Storytelling, emotionaler Tiefe und Survival-Mechaniken entwickelt sich Aphelion zunehmend zu einem Titel, der besonders im Xbox Game Pass für Aufmerksamkeit sorgt und das Potenzial hat, sich als eines der atmosphärisch dichtesten Sci-Fi-Abenteuer der kommenden Zeit zu etablieren.

Und das Beste? Schon morgen könnt ihr das Spiel im Xbox Game Pass spielen!