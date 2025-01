Apple Vision Pro: Produktion mangels Nachfrage eingestellt – Bericht

Autor:, in / Apple Vision Pro

Im Februar 2024 führte Apple mit dem Vision Pro ein Mixed-Reality-Gerät auf dem US-Markt ein. Später kamen weitere Regionen dazu.

Doch die Produktion der Hardware soll jetzt laut einem Bericht eingestellt worden sein.

Grund ist die zu geringe Nachfrage nach dem Gerät sowie „beträchtliche“ Lagerbestände, dass sie bis zum Ende des Lebenszyklus ausreichen, wie nahestehende Personen angeben.

Ein Scheitern des Apple Vision Pro hatte sich schon im Sommer angebahnt. Die Financial Times berichtete damals von einer Korrektur des internen Verkaufsziels von zuvor 1 Million Einheiten auf weniger als die Hälfte. Als Gründe wurden Schwierigkeiten bei der Herstellung und die Komplexität des Geräts genannt.

Das bedeutet aber nicht das Ende des Produkts an sich. Angeblich befindet sich eine zweite Generation für das Apple Vision Pro in der Entwicklung. Die Rede ist auch von „einem schrittweisen Update des Produkts mit begrenzten Änderungen an seinem physischen Design“ sowie einer möglichen Revision, bei der das Apple Intelligence KI-System zum Einsatz kommen könnte.