Apple: Führungswechsel offiziell: John Ternus übernimmt als CEO

Apple leitet einen historischen Führungswechsel ein und ernennt John Ternus zum neuen CEO als Nachfolger von Tim Cook.

Apple vollzieht einen bedeutenden Führungswechsel: Tim Cook wird als CEO zurücktreten und die Rolle an John Ternus übergeben, der derzeit als Senior Vice President of Hardware Engineering tätig ist.

Der Wechsel ist offiziell für den 1. September 2026 angesetzt. Ab diesem Zeitpunkt übernimmt Ternus die Position des Chief Executive Officer und wird zudem in den Verwaltungsrat von Apple berufen. Tim Cook bleibt zunächst im Unternehmen und wechselt in die Rolle des Executive Chairman, wo er weiterhin beratend tätig sein und unter anderem politische Kontakte pflegen wird.

Parallel zur Ankündigung wurde auch eine weitere personelle Veränderung bekannt gegeben: Johny Srouji, bisher Senior Vice President of Hardware Technologies, übernimmt künftig die Rolle des Chief Hardware Officer. In dieser Funktion verantwortet er erweitert die Hardware-Entwicklung und führt zusätzlich die Hardware-Technologie-Organisation, die zuvor unter der Leitung von Ternus stand.

Tim Cook blickt auf eine lange Amtszeit zurück. Seit seinem Einstieg bei Apple im Jahr 1998 und seiner Übernahme der CEO-Rolle im Jahr 2011 nach Steve Jobs hat er die Entwicklung des Unternehmens maßgeblich geprägt.

Unter Cooks Führung wurden Produkte wie die Apple Watch, AirPods, Apple Vision Pro, iCloud und Apple Pay eingeführt. Gleichzeitig wuchs das Dienstleistungsgeschäft des Unternehmens laut Apple auf über 100 Milliarden US-Dollar.

Cook bleibt während der Übergangsphase bis zum Sommer weiterhin aktiv im Amt, um einen reibungslosen Wechsel zu gewährleisten.

John Ternus ist seit 2001 Teil von Apple und begann seine Karriere im Produktdesign-Team. 2013 wurde er Vice President of Hardware Engineering und 2021 in die Führungsebene als Senior Vice President berufen. Laut Apple war er unter anderem an der Entwicklung von iPad, AirPods sowie mehreren Generationen von iPhone, Mac und Apple Watch beteiligt.

In seinen offiziellen Statements betonte Tim Cook, dass es die größte Ehre seines Lebens gewesen sei, Apple zu führen. Er hob Ternus als visionären Ingenieur mit starken Führungsqualitäten hervor und zeigte sich überzeugt von dessen Eignung für die zukünftige Ausrichtung des Unternehmens.

Auch John Ternus äußerte sich zur neuen Rolle und sprach von großer Dankbarkeit sowie Optimismus für die kommenden Jahre. Er betonte seine langjährige Verbindung zu Apple, seine Zusammenarbeit mit Steve Jobs sowie seine Zeit unter Tim Cook als prägende Erfahrungen. Gleichzeitig kündigte er an, Apple weiterhin mit klarer Vision und den bisherigen Unternehmenswerten zu führen.

Zusätzlich wurden interne Managementanpassungen bestätigt. Tom Marieb übernimmt künftig die Leitung der Hardware Engineering Organisation und berichtet direkt an Johny Srouji. Seine Aufgabe wird es sein, die zukünftige Produkt-Roadmap des Unternehmens umzusetzen.

Bereits im Vorfeld hatten mehrere Berichte darauf hingedeutet, dass ein Führungswechsel bei Apple bevorstehen könnte. John Ternus galt dabei seit Monaten als einer der wahrscheinlichsten Kandidaten für die Nachfolge von Tim Cook.