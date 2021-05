Apsulov: End of Gods: Veröffentlichung für Xbox im Sommer

Apsulov: End of Gods wird noch in diesem Sommer für Xbox Series X|S, Xbox One und auf weiteren Konsolen veröffentlicht.

Der Indie-Publisher Digerati hat bekannt gegeben, dass Apsulov: End of Gods noch in diesem Sommer für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 und PlayStation 4 sowie Nintendo Switch erscheinen wird.

Das Horror-Abenteuer verbindet nordische Mythologie mit moderner und futuristischer Technologie. Das vom schwedischen Entwickler Angry Demon Studio produzierte Spiel wurde erstmals 2019 für den PC veröffentlicht. Apsulov erhielt einen Epic Mega Grant und den DreamHack-Award für das beste Horrospiel.

„Jeder, der Apsulov auf dem PC gespielt hat, weiß, dass die atmosphärische Mischung aus Horror und Sci-Fi, verpackt in die Überlieferungen der nordischen Mythologie, eine starke Kombination darstellt“, sagte Nick Alfieri, Director von Digerati. „Es ist ein Spiel, das es absolut verdient, sowohl in der physischen als auch in der digitalen Welt zu existieren, und wir freuen uns, mit Perp Games zusammenzuarbeiten, um dies zu ermöglichen.“ „Dies ist kein ‚typisches‘ Spukhaus-Spiel. Angry Demon Studio hat ein echtes Horrorspiel geschaffen, das in der nordischen Mythologie verwurzelt ist“, äußerte Rob Edwards, Managing Director bei Perp Games. „Es ist eine Freude, mit Angry Demon Studio und Digerati zusammenzuarbeiten, um die Konsolen-Versionen dieses unglaublich atmosphärischen Horrorspiels zu veröffentlichen.“

Hier könnt ihr euch den Announce-Trailer ansehen: