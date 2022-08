Aquadine: Visual Novel erscheint noch im August

Autor:, in / Aquadine

Aquadine erscheint noch im August für PlayStation 4, PlayStation 5, Microsoft Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch.

Der Indie-Publisher Ratalaika Games freut sich, gemeinsam mit SoftColors die bevorstehende Veröffentlichung von Aquadine anzukündigen, das bereits bei seiner Veröffentlichung auf PC Steam im letzten Jahr von den Medien als „erstaunlich“ bezeichnet wurde.

Am 26. August 2022 erscheint das Spiel für die Konsolen PlayStation 4, PlayStation 5, Microsoft Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch für 19,99 € und bietet ein aufregendes Visual Novel-Erlebnis.

Aquadine ist ein wunderschöner, kinetischer Visual Novel, bei dem der größte Teil der ausgearbeiteten Geschichte ziemlich geradlinig und absolut fesselnd ist. Die Spieler werden zunächst mehr über die Charaktere und die Kultur von Aquadine erfahren, was jedem die Möglichkeit gibt, zu sehen, welchen Charakteren er in einer lockeren Umgebung folgen möchte, bevor die Geschichte ernster wird.

Dann erscheint ein Charakterauswahlbildschirm, auf dem vier Hauptcharaktere abgebildet sind: Anya, Diana, Cameron und Elisabeth. Klickt man auf eine von ihnen, gelangt man zu der entsprechenden Route, die man in beliebiger Reihenfolge lesen kann. Wenn alle vier erledigt sind, wird auf dem Startbildschirm ein Epilog mit dem Titel Erinnerungen freigeschaltet. Das ist das wahre Ende der Geschichte.

Jeder der Hauptcharaktere ist mit seiner eigenen Persönlichkeit, seinen Sprachmustern und seiner eigenen Geschichte einprägsam. Es gibt viele lustige Szenarien, in denen die Hauptdarsteller auf der gemeinsamen Route miteinander interagieren, und auch wenn die Spieler jeweils nur eine Route erleben, können die anderen Hauptcharaktere noch wichtig für sie sein. Alle sind miteinander verbunden, und wenn man alle vier liest, wird der wichtige Epilog freigeschaltet.