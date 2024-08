Ara: History Untold: Launch-Trailer feiert Release im September

Ara: History Untold feiert mit dem Launch-Trailer Premiere vor dem Release am 24. September.

Ara: History Untold gab mit der Weltpremiere seines Launch-Trailers bei der Opening Night Live den Startschuss für die gamescom 2024. Der Trailer, der eine Kombination aus Live-Action und Gameplay zeigt, stellt die Spieler*innen in den Mittelpunkt und lädt Dich ein, die Welt Deiner Fantasie zu erkunden, zu erschaffen, zu regieren und zu erobern.

Ara: History Untold ist ein in Kürze erscheinendes Strategiespiel, in dem Du eine Nation aufbaust und Deine Bürger*innen durch die Geschichte führst, während Du im direkten Wettbewerb mit Deinen Rival*innen beweist, dass Du der*die größte Herrscher*in aller Zeiten bist. Schreibe Deine eigene Version der Geschichte, wenn Ara: History Untold am 24. September 2024 veröffentlicht wird.

Ara: History Untold ist auf Windows PC, Steam oder direkt zum Release im PC Game Pass verfügbar.