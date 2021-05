Aragami 2: Releasedatum mit neuem Gameplay-Trailer enthüllt

Autor:, in / Aragami 2

Der neue Trailer zeigt eine Vielzahl an Feinden und gibt einen ersten Einblick in Kampf, Schleichen und die Kräfte von Aragami 2.

Lince Works freuen sich bekannt geben zu können, dass Aragami 2 am 17. September 2021 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X und PC erscheint. Zusammen mit einem spannenden Gameplay-Trailer gibt das Entwicklungsteam bekannt, dass das Spiel ab sofort auf dem PC vorbestellt werden kann!

Seht euch hier den neuen Gameplay-Trailer zu Aragami 2 an:

Lince Works präsentiert stolz die ersten Einblicke in das Gameplay von Aragami 2 mit einem Cinematic-In-Engine-Einblick in den Stealth-Action-Titel. In Aragami 2 stellen sich Spielerinnen und Spieler dem drohenden Terror des Akatsuchi Empire, das das Rashomon Valley bedroht. Die Aragami erheben sich wie ein Clan, um das ihrige zu schützen, dabei nutzen sie die Schatten zu ihrem Vorteil.

Das ursprüngliche Aragami begeisterte Fans mit einem starken Stealth-Gameplay-Fokus, inspiriert von klassischen Ninja-Erfahrungen – wie Tenchu – und einer Geschichte, die tief in der liebevoll geschaffenen Welt verwurzelt ist. Die Fortsetzung schwingt das Franchise elegant in luftige Höhen mit verbesserten Stealth-Mechaniken und einem vollkommen neuen strategischen Kampfsystem, in dem jeder Zug wohlüberlegt sein sollte. Die packende Erzählung von Aragami 2 kann komplett alleine, oder gemeinsam als Koop-Stealth-Action-Adventure, erlebt werden.

Aragami 2 Features:

Eine vollständige Kampagne, die alleine oder mit bis zu 3 Spielerinnen und Spielern im Koop gemeistert werden kann.

Anpassbare Waffen und Rüstungen

Eine große Auswahl an Fähigkeiten, Schattenkräften und spezieller Ausrüstung

Vieles mehr wird bald enthüllt…

Mit über 700.000 verkauften Kopien war das ursprüngliche Aragami ein großer Erfolg für das aufstrebende Studio Lince Works. Aragami 2 bietet nun die Gelegenheit, um mehr Ideen des Teams zu realisieren und ein neues Gesicht im Stealth-Action-Genre zu etablieren.

“Wir sind sehr stark gewachsen, seit wir an dem ursprünglichen Spiel gearbeitet haben und als größeres Studio haben wir die Möglichkeit das volle Potential von Aragami in dieser Fortsetzung zu realisieren,” erklärt David León, Game Director bei Lince Works. “Eines der Dinge über die wir wirklich begeistert sind, ist das neue Kampfsystem, das nicht nur alteingesessenen Fans eine neue Spielweise bietet, sondern auch Neulinge durch eine intensivere Gameplay-Erfahrung in Aragami 2 willkommen heißt.”

Aragami 2 erscheint am 17. September 2021. Vorbestellungen sind ab sofort über Steam (€34.99) möglich und wer vor dem Launch zugreift, erhält 15 % Rabatt. Aragami 2 wird zum Launch auch im PlayStation Store (€39.99), and Xbox Store (€39.99) erhältlich sein.