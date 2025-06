Arashi Gaiden: Actionspiel mit einzigartigem Stil aus Brasilien

Arashi Gaiden markiert den Beginn eines neuen Kapitels im Pocket Bravery-Universum und ist das erste komplett brasilianische Spiel, das bei den renommierten Game Awards nominiert wurde.

Das von Statera Studio in Kooperation mit Wired Dreams Studio entwickelte Spiel wird am 14. Juli 2025 für den PC via Steam veröffentlicht, gefolgt von Versionen für PlayStation 4 und 5, Xbox One, Xbox Series S|X sowie Nintendo Switch.

Das Spiel zeichnet sich durch seine einzigartige Mischung aus Gameplay-Elementen, einem auffälligen visuellen Stil und einem mutigen Konzept aus. Spieler erwarten sieben unterschiedliche Level, die jeweils aus 20 individuell gestalteten Räumen bestehen und somit insgesamt 140 sorgfältig konzipierte Herausforderungen bieten.

Am Ende jeder Stage stellen sich die Spieler einem der sieben verschiedenen Bossgegner, deren Bezwingung nicht nur mechanisches Können, sondern auch strategisches Denken erfordert. Arashi Gaiden will damit das Genre neu definieren und Spielern eine frische, anspruchsvolle Erfahrung bieten.