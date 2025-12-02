Arc Games: Wird durch Management-Buyout zum unabhängigen Publisher

Arc Games, ein führender Publisher von AA- und Indie-Titeln für PC und Konsolen, gab den erfolgreichen Management-Buyout aus der Embracer Group bekannt.

Mit Finanzierungsunterstützung von XD Inc. hat sich Arc Games offiziell als unabhängiger Videospiel-Publisher etabliert. Als vollständig autonome Organisation wird Arc Games seine langjährige Mission fortsetzen, Spieler weltweit hochwertige, innovative Games zu bieten.

Im Rahmen des Übergangs wird Arc Games seine bestehende Organisationsstruktur beibehalten, einschließlich der fortgesetzten Führung durch den Geschäftsführer Yoon Im und des gesamten Teams des Unternehmens.

Mit gesicherter Unabhängigkeit beschleunigt Arc Games die Vorbereitungen für eine robuste Palette unangekündigter Titel, neue AA- und Indie-Publishing-Partnerschaften sowie die fortlaufende Unterstützung seines aktuellen Portfolios.

„Dieser Meilenstein markiert ein wichtiges neues Kapitel für Arc Games“, so Yoon Im, Geschäftsführer von Arc Games. „Wir schätzen die Zeit als Teil der Embracer Group und die Erfolge, die seit der Gründung des Unternehmens vor über 15 Jahren erzielt wurden. Diese Erfahrungen haben geprägt, wer wir heute sind. Als unabhängiger Publisher sind wir nun in der Lage, unsere Vision noch umfassender zu verfolgen – mit herausragenden Entwickler:innen weltweit zusammenzuarbeiten und herausragende Spiele auf den Markt zu bringen. 2026 entwickelt sich bereits zu einem der ambitioniertesten und innovativsten Jahre unserer Geschichte, und wir freuen uns auf das, was vor uns liegt.“

Das 2008 als als Perfect World Entertainment gegründete Unternehmen, das sich später zu Arc Games umbenannte, tritt nun in eine neue Phase als unabhängiger globaler Publisher ein.

Bekannt dafür, gefeierte Live-Service-Titel auf den Markt zu bringen – darunter Neverwinter und Star Trek Online, basierend auf ikonischen Entertainment-Franchises – hat der Publisher auch mit erfolgreichen AA-Veröffentlichungen wie REMNANT II, Remnant: From the Ashes, dem Torchlight-Franchise und zuletzt Fellowship bedeutende Erfolge erzielt.

Arc Games hat ebenso eine wachsende Anzahl einzigartiger Indie-Titel unterstützt, darunter Frosthaven und Have a Nice Death.

Mit der Unabhängigkeit plant Arc Games, seinen Publishing-Fußabdruck über Plattformen und Genres hinweg zu erweitern.

Das Unternehmen bereitet sich darauf vor, neue, noch nicht angekündigte Titel zu enthüllen, Partnerschaften mit globalen Entwicklungsstudios auszubauen und weiterhin in die langfristige Unterstützung seines diversen Portfolios zu investieren.