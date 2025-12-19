ARC Raiders: 1000 Raider Token für alle Spieler

In ARC Raiders erwartet Spieler ein festliches Geschenk in Form von 1000 Raider Token, der Premium-Währung im Extraction-Shooter.

Für die Raider da draußen sind die Tage an der Oberfläche nicht nur gefährlich, sondern auch hart und kalt.

Um euch ein wenig aufzumuntern und um eure Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen, erhalten alle Spieler von ARC Raiders 1000 Raider Token geschenkt.

Um sie zu erhalten, müsst ihr euch nur vor dem Ende des Winter Events am 13. Januar 2026 ins Spiel einloggen. Schaut in euer Postfach und haltet nach einer entsprechenden Nachricht Ausschau, in der ihr euer Geschenk abholen könnt.

Mit den Raider Token als Premium-Währung könnt ihr euch mit Kosmetika im Shop eindecken. Vielleicht spendiert ihr ja nicht nur euch einen neuen Skin, sondern auch für Scrappy.