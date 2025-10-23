ARC Raiders: 200.000 gleichzeitige Steam-Spieler beim Stresstest

NEXON hat den erfolgreichen Abschluss des ARC Raiders Server Slam bekannt gegeben, der vom 17. bis 19. Oktober stattfand.
Der Server Slam wurde vom Entwickler des Spiels, Embark Studios, veranstaltet und bot den Spielern vor dem Start am 30. Oktober die Möglichkeit, das Spiel auszuprobieren und einem Stresstest zu unterziehen.
Während des Server Slam verzeichnete ARC Raiders einen Spitzenwert von fast 200.000 gleichzeitigen Spielern auf Steam und war damit eines der meistgespielten Spiele auf der Plattform.
Außerdem war ARC Raiders während des Events weltweit die Nummer 3 der meistverkauften Spiele und die Nummer 4 der meistgewünschten Spiele auf Steam.
Der Server Slam gab einen kleinen Vorgeschmack darauf, was die Spieler nach dem Launch von ARC Raiders erwarten können – sie wurden auf die Karte „Dam Battlegrounds” eingeladen, wo sie grundlegende Fortschritte, das Crafting und erste Quests erleben konnten.
ARC Raiders erscheint am 30. Oktober 2025 und kann jetzt auf Steam, im Epic Games Store, auf Xbox Series X|S und im Playstation Store vorbestellt werden.
Also mir hat das Spiel nicht zugesagt. Ich verstehe nicht, wie sich der Shooter in der Landschaft etablieren soll? Es gibt F2P Alternativen die es ähnlich machen. Eigentlich geht man hier immer nur in die Welt, man looted und geht wieder raus und der Kick kommt hier nur durch die Spannung,weil du nie weisst, ob du es schaffst. Nach dem 10 Mal frage ich mich dann aber auch wozu mache ich das eigentlich. Ist ja immer das Gleiche. Wenn die Map so bleibt wie in der Beta und STresstest dann ist es dazu auch noch enorm klein.
Das Interesse scheint ungebrochen zu sein, anscheinend haben die Entwickler gute Arbeit geleistet.
Es gibt ja noch jede Menge andere Maps. Das war ja nur ein kleiner Vorgeschmack. Mir hats auf jeden Fall Spaß gemacht. Auch die Atmosphäre war super. Werde es auf jeden Fall zum Launch spielen.