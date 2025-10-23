ARC Raiders: 200.000 gleichzeitige Steam-Spieler beim Stresstest

Einen erfolgreichen Stresstest mit über 200.000 gleichzeitigen Spielern auf Steam gelang ARC Raiders am Wochenende.

NEXON hat den erfolgreichen Abschluss des ARC Raiders Server Slam bekannt gegeben, der vom 17. bis 19. Oktober stattfand.

Der Server Slam wurde vom Entwickler des Spiels, Embark Studios, veranstaltet und bot den Spielern vor dem Start am 30. Oktober die Möglichkeit, das Spiel auszuprobieren und einem Stresstest zu unterziehen.

Während des Server Slam verzeichnete ARC Raiders einen Spitzenwert von fast 200.000 gleichzeitigen Spielern auf Steam und war damit eines der meistgespielten Spiele auf der Plattform.

Außerdem war ARC Raiders während des Events weltweit die Nummer 3 der meistverkauften Spiele und die Nummer 4 der meistgewünschten Spiele auf Steam.

Der Server Slam gab einen kleinen Vorgeschmack darauf, was die Spieler nach dem Launch von ARC Raiders erwarten können – sie wurden auf die Karte „Dam Battlegrounds” eingeladen, wo sie grundlegende Fortschritte, das Crafting und erste Quests erleben konnten.

ARC Raiders erscheint am 30. Oktober 2025 und kann jetzt auf Steam, im Epic Games Store, auf Xbox Series X|S und im Playstation Store vorbestellt werden.