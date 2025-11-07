ARC Raiders: 2,5 Millionen Verkäufe in der ersten Woche

Trotz der großen Konkurrenz um Battlefield 6 sowie dessen Free-to-Play-Battle-Royale-Ableger REDSEC gelang es ARC Raiders die Herzen der Shooter-Fans im Sturm zu erobern. Offizielle Verkaufszahlen liegen aktuell aber noch nicht vor.
Neuen Schätzungen von Alinea Analytics zufolge soll der von den Embark Studios entwickelte Extraction-Shooter in der ersten Woche über alle Plattformen hinweg 2,5 Millionen Mal verkauft worden sein.
Mit 1,7 Millionen Verkäufen (69,2 Prozent) ist Steam dabei die mit weitem Abstand beliebteste Plattform, gefolgt von der PlayStation 5 mit über 400.000 Verkäufen (etwa 17,3 Prozent) und der Xbox Series X/S mit mehr als 300.000 Verkäufen (13,5 Prozent).
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Überraschend kleiner Abstand von Xbox zur PS, falls diese Zahlen überhaupt stimmen.
Guter Erfolg, natürlich nur, wenn es denn stimmen sollte.
Das Verkaufsverhältnis zwischen Xbox und Playstation ist ja nicht allzu unterschiedlich trotz der ach so tollen, hohen Hardwareverkäufe, sehr bezeichnend 😀.
Ja es scheint aber generell nicht so das Konsolen Game zu sein was ich tatsächlich irgendwie für mich nachvollziehen kann.
Also jedenfalls wenn ich das richtig verstanden habe was das ist. Ein Shooter wo alle gegen alle kämpfen vielleicht mit einem Team maximal zusammen und am Ende muss man irgendwie entkommen. Und das ist dass komplette Game. Ein Modus Ende
Kann aber auch sein das ich hier voll falsch liege aber bin jetzt auch zu faul das weiter nachzuprüfen. Es wurde immer mit takov im Zusammenhang gesprochen dementsprechend gehe ich mal davon aus daß es quasi sich sehr stark ähnlich ist
Kann sein, es ging mir nur um das Verhältnis zwischen PS und Xbox, muss man jetzt nicht kaputtanalysieren.
Freut mich für das Studio die haben doch relativ schnell 2 AA Games raus gebracht.
Alinea Analytics 🙄
Die haben gar keine Offiziellen zahlen.
Shooter verkaufen sich auf einer xbox aber immer recht ordentlich.
Ich bin froh, dass es ordentlich läuft.
Muss ehrlich sagen zieh arc raiders im Gegensatz zu bf6 grade vor. Die Atmosphäre und das ganze drum herum einfach episch.
Erstmal Glückwunsch,
das sind sehr gute zahlen für einen reinen PvP Extraktion Shooter.
Aber das wird auch der Grund sein warum ich davon ausgehe das spätestens in 2-3 Wochen die Zahlen in den Keller gehen werden.
Only PvP ist halt für die wenigsten etwas, was lange bindet.
Da kommt sehr schnell Frust dazu.
Vor allem wenn man zum wiederholten male mit guter Beute vorm Exit abgefrühstückt wird.
Sauber, steht definitiv auf meiner Wishlist!
Sollten nicht Verkäufe auf Playstation in Relation zu Xbox 7:1 oder 8:1 sein? Zumindest in einigen Regionen. Oder kaufen die nur Konsolen und keine Spiele!? Sieht so aus.