ARC Raiders: 2,5 Millionen Verkäufe in der ersten Woche

11 Autor: , in News / ARC Raiders
Übersicht
Image: Embark Studios

Laut neuesten Schätzungen konnte sich ARC Raiders in der ersten Woche bereits 2,5 Millionen Mal verkaufen.

Trotz der großen Konkurrenz um Battlefield 6 sowie dessen Free-to-Play-Battle-Royale-Ableger REDSEC gelang es ARC Raiders die Herzen der Shooter-Fans im Sturm zu erobern. Offizielle Verkaufszahlen liegen aktuell aber noch nicht vor.

Neuen Schätzungen von Alinea Analytics zufolge soll der von den Embark Studios entwickelte Extraction-Shooter in der ersten Woche über alle Plattformen hinweg 2,5 Millionen Mal verkauft worden sein.

Mit 1,7 Millionen Verkäufen (69,2 Prozent) ist Steam dabei die mit weitem Abstand beliebteste Plattform, gefolgt von der PlayStation 5 mit über 400.000 Verkäufen (etwa 17,3 Prozent) und der Xbox Series X/S mit mehr als 300.000 Verkäufen (13,5 Prozent).

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu ARC Raiders

11 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. shadow moses 418890 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 07.11.2025 - 06:34 Uhr

    Überraschend kleiner Abstand von Xbox zur PS, falls diese Zahlen überhaupt stimmen.

    1
  2. Katanameister 238000 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 07.11.2025 - 06:36 Uhr

    Guter Erfolg, natürlich nur, wenn es denn stimmen sollte.
    Das Verkaufsverhältnis zwischen Xbox und Playstation ist ja nicht allzu unterschiedlich trotz der ach so tollen, hohen Hardwareverkäufe, sehr bezeichnend 😀.

    1
    • Sturmi 10945 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 07.11.2025 - 06:49 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Ja es scheint aber generell nicht so das Konsolen Game zu sein was ich tatsächlich irgendwie für mich nachvollziehen kann.

      Also jedenfalls wenn ich das richtig verstanden habe was das ist. Ein Shooter wo alle gegen alle kämpfen vielleicht mit einem Team maximal zusammen und am Ende muss man irgendwie entkommen. Und das ist dass komplette Game. Ein Modus Ende

      Kann aber auch sein das ich hier voll falsch liege aber bin jetzt auch zu faul das weiter nachzuprüfen. Es wurde immer mit takov im Zusammenhang gesprochen dementsprechend gehe ich mal davon aus daß es quasi sich sehr stark ähnlich ist

      0
      • Katanameister 238000 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 07.11.2025 - 07:00 Uhr
        Antwort auf Sturmi

        Kann sein, es ging mir nur um das Verhältnis zwischen PS und Xbox, muss man jetzt nicht kaputtanalysieren.

        0
  3. Economic 85945 XP Untouchable Star 3 | 07.11.2025 - 07:08 Uhr

    Freut mich für das Studio die haben doch relativ schnell 2 AA Games raus gebracht.

    0
  4. Peter Quill 72610 XP Tastenakrobat Level 2 | 07.11.2025 - 07:25 Uhr

    Alinea Analytics 🙄
    Die haben gar keine Offiziellen zahlen.
    Shooter verkaufen sich auf einer xbox aber immer recht ordentlich.

    1
  6. xXxTanithxXx 80875 XP Untouchable Star 1 | 07.11.2025 - 08:13 Uhr

    Muss ehrlich sagen zieh arc raiders im Gegensatz zu bf6 grade vor. Die Atmosphäre und das ganze drum herum einfach episch.

    0
  7. Kitomy 46550 XP Hooligan Treter | 07.11.2025 - 08:37 Uhr

    Erstmal Glückwunsch,
    das sind sehr gute zahlen für einen reinen PvP Extraktion Shooter.

    Aber das wird auch der Grund sein warum ich davon ausgehe das spätestens in 2-3 Wochen die Zahlen in den Keller gehen werden.

    Only PvP ist halt für die wenigsten etwas, was lange bindet.
    Da kommt sehr schnell Frust dazu.
    Vor allem wenn man zum wiederholten male mit guter Beute vorm Exit abgefrühstückt wird.

    0
  9. kleineAmeise 115870 XP Scorpio King Rang 3 | 07.11.2025 - 09:42 Uhr

    Sollten nicht Verkäufe auf Playstation in Relation zu Xbox 7:1 oder 8:1 sein? Zumindest in einigen Regionen. Oder kaufen die nur Konsolen und keine Spiele!? Sieht so aus.

    0

Hinterlasse eine Antwort