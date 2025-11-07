ARC Raiders: 2,5 Millionen Verkäufe in der ersten Woche

Laut neuesten Schätzungen konnte sich ARC Raiders in der ersten Woche bereits 2,5 Millionen Mal verkaufen.

Trotz der großen Konkurrenz um Battlefield 6 sowie dessen Free-to-Play-Battle-Royale-Ableger REDSEC gelang es ARC Raiders die Herzen der Shooter-Fans im Sturm zu erobern. Offizielle Verkaufszahlen liegen aktuell aber noch nicht vor.

Neuen Schätzungen von Alinea Analytics zufolge soll der von den Embark Studios entwickelte Extraction-Shooter in der ersten Woche über alle Plattformen hinweg 2,5 Millionen Mal verkauft worden sein.

Mit 1,7 Millionen Verkäufen (69,2 Prozent) ist Steam dabei die mit weitem Abstand beliebteste Plattform, gefolgt von der PlayStation 5 mit über 400.000 Verkäufen (etwa 17,3 Prozent) und der Xbox Series X/S mit mehr als 300.000 Verkäufen (13,5 Prozent).