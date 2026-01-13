ARC Raiders: 30‑Tage‑Bannwelle trifft offenbar auch Unschuldige

Autor: , in News / ARC Raiders
Image: Embark Studios

In ARC Raiders eskaliert die Bannwelle: Wie Embark Studios’ neues System offenbar ehrliche Spieler trifft und das Extraction‑Game ins Chaos stürzt.

Ein Post des Streamers Tfue macht heute die Runde, in dem er eine Account‑Sperre in ARC Raiders präsentierte. Der Streamer erklärte, dass er ohne Vorwarnung für 30 Tage aus dem Extraction‑Shooter ausgeschlossen wurde.

Kurz darauf meldeten sich zahlreiche andere Spieler, die von ähnlichen Sperren betroffen sind und ihre Erfahrungen auf Social Media teilten.

In den vergangenen Tagen hatte Embark Studios angekündigt, die internen Maßnahmen gegen Cheater zu verschärfen. Die Entwickler betonten, dass sie die Erkennungsmechanismen beschleunigen und die Bannprozesse optimieren wollen. Seitdem häufen sich jedoch Berichte über Accounts, die offenbar ohne nachvollziehbaren Anlass blockiert wurden.

Mehrere Spieler vermuten, dass ein automatisiertes System hinter den Sperren steckt. Die Theorie besagt, dass ein KI‑gestützter Mechanismus Rage‑Reports als valide Grundlage interpretiert und daraus echte Bans ableitet.

Hinweise darauf liefert das Ban‑Pop‑up selbst, das direkt auf den Support verweist und damit signalisiert, dass viele Nutzer Einspruch einlegen könnten.

In der Community wird außerdem darüber gesprochen, warum die Strafen aktuell auf 30 Tage begrenzt sind. Einige Spieler gehen davon aus, dass das Bannsystem noch nicht ausgereift genug ist, um permanente Sperren zuverlässig zu vergeben. Eine längere Strafe könnte für ehrliche Spieler schwerwiegende Folgen haben, falls sie fälschlicherweise betroffen wären.

Die Situation entwickelt sich weiter, während Embark Studios bislang keine detaillierte Stellungnahme veröffentlicht hat. Spieler von ARC Raiders warten nun darauf, ob das Studio kurzfristig Anpassungen vornimmt oder das Bannsystem erneut überarbeitet.

10 Kommentare

  Katanameister | 13.01.2026 - 14:38 Uhr

    Das ist mir auch die ganze Zeit durch den Kopf gegangen, übel dass es doch Realität wurde und es die Falschen erwischt hat.

    1
  oldGamer | 13.01.2026 - 14:44 Uhr

    Wenn ich ungerechfertigt gebannt werde sind auch 30 Tage zu viel.

    0
  de Maja | 13.01.2026 - 14:45 Uhr

    Mal schauen ob sie ihren Erfolg noch selber torpedieren, naja ewig kann das Ding ja auch nicht laufen, obwohl,Pubg läuft ja auch noch noch.

    0
  APR ARTEMIS | 13.01.2026 - 15:36 Uhr

    Jaja, wer kennt Sie nicht die Leute die Cheatsoftware installiert aber noch nie benutzt haben….

    0
  Eddy | 13.01.2026 - 16:11 Uhr

    Wie gehabt: Weil einige sich nicht an die Regeln halten, leiden auch andere dafür.

    0
  MaTrial3003 | 13.01.2026 - 16:16 Uhr

    Schlechte Nachrichten, aber das lässt sich sicherlich klären. Ist natürlich super ärgerlich für alle Betroffenen.

    0
  pdm | 13.01.2026 - 16:27 Uhr

    Anstatt cheating technisch zu verhindern, wird jemand ausgeschlossen von etwas wofür er bezahlt hat.

    0
  buimui | 13.01.2026 - 17:44 Uhr

    Im Kriegsjargon nennt man das Kollateralschäden. Wir wollten Person X beseitigen, können aber nichts dafür, dass gerade tausende andere Anwesend waren.

    0

