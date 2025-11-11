ARC Raiders: 4 Millionen Verkäufe und 700.000 gleichzeitige Spieler

Die Bilanz nach etwas mehr als einer Woche sieht fantastisch aus für Embark Studios. Der Entwickler teilte mit, dass mehr als 700.000 gleichzeitige Spieler den Extraction-Shooter ARC Raiders auf allen Plattformen gespielt haben.
Allein auf Steam waren es am Wochenende laut SteamDB 463.488 Spieler.
Auch bei den Verkaufszahlen gibt es Grund für eine Feier im Untergrund von Speranza: Wie prtimes.jp berichtet, wurden mehr als 4 Millionen Einheiten von ARC Raiders verkauft.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
17 Kommentare AddedMitdiskutieren
Schön freut mich, wenn meine Lust an BF schwindet werde ich wahrscheinlich auch reinschauen
Für Solo Gamer definitiv geeignet das Spiel..Bin jetzt bei knapp 50 Stunden und Solo unterwegs und es ist so geil…..Ich kann es nur jedem empfehlen