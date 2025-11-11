ARC Raiders: 4 Millionen Verkäufe und 700.000 gleichzeitige Spieler

Mehr als 4 Millionen Mal hat sich ARC Raiders verkauft und 700.000 gleichzeitige Spieler erreicht.

Die Bilanz nach etwas mehr als einer Woche sieht fantastisch aus für Embark Studios. Der Entwickler teilte mit, dass mehr als 700.000 gleichzeitige Spieler den Extraction-Shooter ARC Raiders auf allen Plattformen gespielt haben.

Allein auf Steam waren es am Wochenende laut SteamDB 463.488 Spieler.

Auch bei den Verkaufszahlen gibt es Grund für eine Feier im Untergrund von Speranza: Wie prtimes.jp berichtet, wurden mehr als 4 Millionen Einheiten von ARC Raiders verkauft.