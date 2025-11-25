ARC Raiders: 7-Millionen-Meilenstein in Reichweite – Gerücht

Embark Studios steht mit seinem Extraction-Shooter ARC Raiders kurz vor einem bemerkenswerten Meilenstein. Laut einem inoffiziellen Bericht von Alinea Analytics nähert sich der Titel der Marke von sieben Millionen verkauften Einheiten weltweit und entwickelt sich damit zu einem der größten Erfolge des Studios.

Auf Steam behauptet sich ARC Raiders bereits die vierte Woche in Folge an der Spitze der Verkaufscharts. Allein in der vergangenen Woche wurden dort rund 750.000 Exemplare verkauft, was einem Umsatz von etwa 25 Millionen US-Dollar entspricht. Damit kratzt der Shooter auf der PC-Plattform von Valve an der Marke von vier Millionen Verkäufen.

Zusammengenommen über alle Plattformen rückt das Spiel damit einem globalen Meilenstein von sieben Millionen verkauften Einheiten immer näher. Für Embark Studios wäre dies ein eindrucksvoller Beleg für die starke Nachfrage nach dem Titel.